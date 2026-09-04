'와 9회 한국계들 지배했다' 다저스 극적 2연패 탈출, 에드먼 4안타→에르난데스 끝내기[LAD 리뷰]

LA 다저스 테오스카 에르난데스. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] LA 다저스가 극적인 끝내기 승리를 거뒀다.

다저스는 4일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 '2026년 메이저리그' 세인트루이스 카디널스와 경기에서 9회 3대2 끝내기 승리를 거뒀다.

에이스 타릭 스쿠벌을 내고도 충격패를 떠안을 위기였다. 스쿠벌은 5⅔이닝 10안타 1볼넷 6삼진 2실점에 그쳤다. 난타 당한 것을 고려하면 2점만 내준 게 오히려 다행인 수준. 이후 불펜이 무실점으로 버티며 타선이 한번만 터지길 기다렸다.

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8회까지 4안타 생산에 그쳤던 다저스는 9회 안타 2개로 경기를 끝냈다. 토미 에드먼 혼자 4안타를 쳤을 정도로 극심한 빈타에 시달렸는는데, 테오스카 에르난데스가 끝내기 안타를 쳐 결국 한번은 해결을 해줬다.

스쿠벌은 다저스의 3연속 월드시리즈 우승을 위한 승부수였다. 다저스는 지난달 트레이드 마감 직전 디트로이트 타이거스에 유망주들을 내주고 2024년과 2025년 2년 연속 사이영상에 빛나는 스쿠벌을 데려왔다. 현존하는 최고의 좌완 에이스를 영입했다는 평가를 받았다.

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스쿠벌은 기대만큼 압도적이진 않아도 제 몫을 하고 있는데, 망가진 타선이 좀처럼 도움을 주지 못하고 있다. 다저스 타선이 살아나지 않는 이상 월드시리즈 도전도 어려울 것이란 전망이 나오고 있다.

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스쿠벌은 다저스 이적 후 6경기에서 1승2패, 35⅔이닝, 43삼진, 평균자책점 3.03을 기록하고 있다.

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스쿠벌은 다가올 FA 시장에서 이견의 여지가 없는 최대어로 꼽힌다. 스쿠벌은 2024년 시즌에 앞서 다저스와 10년 3억2500만 달러(약 4404억원)에 계약한 야마모토 요시노부가 보유한 순수 투수 FA 최고액 기록을 갈아치울 전망이다. 시즌 초반 팔꿈치 수술로 6주 공백이 있었고, 그 여파인지 지난 2시즌처럼 위압감은 없으나 최근 구위 회복세를 보면 내년이 오히려 더 기대된다는 평가를 받는다. 그런데 다저스의 후광을 아직은 온전히 누리지 못하고 있다.

다저스는 토미 에드먼(중견수)-무키 베츠(유격수)-테오스카 에르난데스(좌익수)-프레디 프리먼(1루수)-윌 스미스(포수)-미겔 로하스(2루수)-카일 터커(우익수)-알렉스 콜(지명타자)-엔리케 에르난데스(3루수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

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LA 다저스 타릭 스쿠벌. AP연합뉴스

LA 다저스 토미 에드먼. AP연합뉴스

세인트루이스 선발은 올해 신인인 좌완 퀸 매튜스. 고작 빅리그 데뷔 5번째 경기였는데, 다저스 타선은 이 신예를 적극적으로 공략하지 못했다. 매튜스는 5이닝 4안타 4볼넷 4삼진 1실점을 기록, 시즌 2승(2패)째를 챙겼다.

스쿠벌은 1회초 시작부터 선취점을 내줬다. 호세 페르민과 이반 에레라에게 연속 안타를 맞은 여파였다. 무사 1, 3루 위기에서 조던 워커를 헛스윙 삼진으로 잘 돌려세웠지만, 다음 타자 조슈아 바에스에게 우전 적시타를 뺏겨 0-1이 됐다.

3회초 추가점까지 내줬다. 선두타자 에레라에게 안타를 맞고, 2사 후 레오 버날에게 또 안타를 허용해 1, 2루 위기에 놓였다. 라몬 우리아스에게 던진 초구 체인지업이 가운데로 몰리는 바람에 좌익수 왼쪽 적시타로 연결돼 0-2로 벌어졌다.

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잠잠하던 다저스 타선은 5회말 힘겹게 한 점을 쥐어짰다. 선두타자 에드먼이 2루타를 치고, 베츠가 볼넷을 얻어 모처럼 매튜스를 압박했다. 에르난데스가 유격수 땅볼로 출루해 1사 1, 3루가 됐고, 다음 프리먼 타석에서 매튜스의 폭투가 나온 덕분에 3루주자 에드먼이 득점해 1-2가 됐다. 1사 2루에서 매튜스를 더 몰아붙여야 했으나 프리먼과 스미스 모두 범타로 물러났다.

9회말 세인트루이스에 한국계 미국인 클로저 라일리 오브라이언이 등판했다. 내셔널리그 세이브 1위 굳히기를 시도했으나 1사 후 에드먼이 이날 4번째 안타를 터트리며 오브라이언을 흔들었다. 에드먼 역시 한국계 미국인. 에드먼은 2루를 훔치며 오브라이언을 더 흔들었고, 베츠가 볼넷을 얻어 1사 1, 2루 기회를 잡았다. 여기서 에드먼이 일을 냈다. 좌중간을 가르는 끝내기 2타점 적시 2루타를 날려 팀의 2연패를 끊었다.

LA 다저스 라일리 오브라이언. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com