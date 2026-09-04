[오피셜] 2026 亞프로야구 챔피언십(APBC) 11월 12일부터 15일까지 개최 확정

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[스포츠조선 고재완 기자] 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 일정이 확정됐다.

KBO는 오는 11월 한국, 일본, 대만, 호주 등 아시아 4개국의 젊은 세대로 구성된 팀들이 참여해 아시아 프로야구 최강팀을 가리는 대회인 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에 참가한다.

APBC는 각 국의 젊은 선수들에게 국가대항전 출전 기회와 국가대표로서의 자긍심을 부여하고, 향후 WBC 등 국제대회에서 활약할 유망주와 스타 선수들을 발굴하는 취지로 창설되어, 지난 2017년에 첫 대회가 개최됐다.

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1회 대회때에는 이정후, 김하성을 비롯해 구창모, 구자욱 등이 참가했으며, 2회째인 2023년에는 김혜성, 김도영, 곽빈, 원태인 등 현재 리그를 대표하는 간판 선수가 된 선수들이 참가한 바 있다.

사진제공=KBO

이번에 3회째를 맞는 2026 APBC는 오는 11월 12일부터 15)까지 일본 도쿄돔에서 열릴 예정이다. 참가국은 지난 2회 대회 때와 동일하게 한국, 일본, 대만, 호주 등 총 4개 국가가 참가한다. 각 팀당 예선 3경기 풀리그를 거쳐 1, 2위 팀이 결승전, 3, 4위팀이 3위 결정전을 펼친다.

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한편, 이번 대회는 팀당 28명의 선수가 참가할 예정이며, 연령 제한 등 출전 자격은 추후 확정될 예정이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com