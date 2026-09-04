'빅리그도 주목한다'…끝내기 패배 막은 호수비→8월 캡스플레이 수상자

사진제공=KBO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] NC 다이노스 내야수 김주원이 KBO 리그 8월 월간 캡스플레이 수상자로 선정됐다.

ADT캡스가 KBO와 함께 운영하는 '월간 캡스플레이'는 경기 중 최고의 호수비를 펼친 선수를 선정하는 수비 시상 프로그램이다. 한 달간 KBO 리그에서 나온 수비 장면을 대상으로 공식 기록위원의 수비 평가와 해당 수비가 경기의 승리 확률에 미친 영향 등을 종합해 수상자를 선정한다.

김주원은 지난 8월 30일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화와의 경기에서 팀의 끝내기 패배를 막는 호수비로 아웃카운트를 올려 팀을 위기에서 구하며 8월 월간 캡스플레이 수상자로 선정됐다.

Advertisement

9회말 7-7 동점, 1사 2루의 위기에서 김주원은 노시환의 불규칙 바운드 타구를 순발력 있게 잡아낸 뒤 몸을 회전하며 1루로 정확히 송구해 아웃카운트를 만들었다. 자칫 끝내기 실점으로 이어질 수 있었던 상황에서 김주원의 호수비로 위기를 넘긴 NC는 승부를 연장으로 끌고 갔고, 10회 접전 끝에 승리를 거뒀다.

8월 월간 캡스플레이로 선정된 김주원의 호수비 장면은 KBO 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

Advertisement

월간 캡스플레이 시상식은 9월 중 NC의 홈 경기에서 진행될 예정이며, 수상자에게는 ADT캡스의 후원으로 시상금 100만 원이 수여된다.

Advertisement

한편, ADT캡스는 월간 시상 외에도 KBO 공식 SNS 채널을 통해 매 경기 호수비 장면을 소개하는 데일리 콘텐츠 '캡스플레이', 시즌 종료 후 '2026 ADT캡스 KBO 수비상' 등을 통해 KBO 리그의 뛰어난 수비 장면과 선수들을 지속적으로 조명할 예정이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com