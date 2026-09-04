'2R 15순위' 3루수 선발 출격 '파격 결단'→"새 얼굴 과감하게 써본다"…'허리 통증' 서진용 말소 [인천 현장]

사진출처=SSG 랜더스 홈페이지

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "어제 저녁까지는 안상현을 생각했는데, 새로운 친구를 보고 싶어 3루수로 김요셉을 기용했다."

후반기 거침없는 상승세 속에 영건들의 잠재력을 폭넓게 시험하고 있는 SSG 랜더스 이숭용 감독이 또 한 번 파격적인 카드를 꺼내 들었다. 2026 KBO 신인 드래프트 2라운드(전체 15순위)로 입단한 내야 유망주 김요셉(19)을 1군 선발 3루수로 낙점했다.

SSG는 이날 정준재(2루수)-박성한(유격수)-길레르모 에레디아(좌익수)-김재환(지명타자)-한유섬(우익수)-최지훈(중견수)-조형우(포수)-전의산(1루수)-김요셉(3루수)으로 이어지는 선발 라인업을 발표했다. 마운드에는 팀의 확고한 1선발 외국인 에이스 페드로 아빌라가 오른다.

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이 감독은 "김요셉을 언제 써야 할지 타이밍을 계속 보고 있었다"라며 "수비 코치 입장에서도 계속해서 준비를 시켰고, 벤치에서도 꾸준히 체크해 왔다. 이왕 쓸 거라면 과감하게 선발로 기회를 주는 게 맞다고 판단했다"라고 밝혔다.

이어 "솔직히 어제 저녁까지는 안상현을 선발로 올리려 했다. 하지만 오늘 아침까지 고민에 고민을 거듭하다가 새로운 친구의 잠재력과 기량을 직접 확인해 보고 싶어 김요셉으로 최종 결정했다"라고 파격 기용의 배경을 설명했다.

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우투우타 내야수인 김요셉은 올 시즌 퓨처스리그 22경기에서 타율 2할1푼(81타수 17안타), 7개의 2루타와 1개 3루타, 10타점, 3도루를 기록했다.

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장타 생산 능력이 돋보인다. 특히 최근 퓨처스 10경기에서는 타율 2할5푼7리(35타수 9안타)에 2루타 3개, 3루타 1개로 장타율을 바짝 끌어올렸고, 7월 29일 한화 이글스전(3안타)과 지난 달 20일 울산 웨일즈전(4타수 3안타 2루타 2개) 등 몰아치기 능력을 입증하며 1군 코칭스태프의 눈도장을 받았다.

서진용. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

윤태현.. 스포츠조선DB

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필승조 마운드에는 뜻밖의 부상 악재가 닥쳤다. 베테랑 우완 불펜 서진용이 갑작스러운 허리 부상으로 전력에서 이탈했다.

이 감독은 "서진용이 오늘 경기 전 훈련을 소화하다가 허리 쪽에 통증이 올라왔다"라며 "정상적인 투구가 어렵다고 판단해 곧바로 1군 엔트리에서 말소하기로 결정했다"라고 전했다.

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SSG는 서진용이 빠진 자리에 사이드암 유망주 윤태현을 1군 엔트리에 등록해 불펜 뎁스를 채웠다.

최근 대타로 나서 클러치 안타와 작전 수행으로 팀의 역전승을 이끌었던 베테랑 외야수 오태곤 역시 부상 여파로 선발 라인업에서 제외됐다.

이 감독은 "오태곤은 좌측 고관절 쪽에 경미한 염증 증세가 있다"라며 "선수 보호 차원에서 무리시키지 않고 어제와 오늘, 그리고 내일까지 몸 상태를 면밀히 지켜본 뒤 출전 여부를 결정할 생각"이라고 덧붙였다.

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스포츠조선DB

고재완 기자 star77@sportschosun.com