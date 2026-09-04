"오타니 쉬어! 내일도 어떻게 될지 몰라" 로버츠, LAD 테오스카 끝내기 2루타 짜릿한 역전승

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 4일(한국시각) 구단의 권유를 받아들여 세인트루이스 카디널스전에 결장했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 간판 오타니 쇼헤이가 결장한 경기에서 귀중하고 짜릿한 승리를 거뒀다.

다저스는 4일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 홈경기에서 9회말 테오스카 에르난데스의 역전 끝내기 2루타를 앞세워 세인트루이스 카디널스를 3대2로 꺾었다.

이번 홈 3연전서 첫 두 경기를 내준 뒤 마지막 경기를 잡아 스윕을 면한 다저스는 83승57패를 마크, NL 서부지구 1위를 달리면서 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스와 동률을 이뤘다. 이날 현재 NL은 중부지구 밀워키 브루어스(87승54패)가 1위, 다저스와 애틀랜타가 공동 2위다. 디비전시리즈 직행 티켓 2개 중 1개를 놓고 다저스와 애틀랜타가 치열한 싸움을 이어가고 있다.

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LA 다저스 테오스카 에르난데스가 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에서 9회말 끝내기 역전 2루타를 날리고 들어와 데이브 로버츠 감독과 양팔을 들어 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

오타니의 부상 이슈로 분위기가 뒤숭숭한 다저스는 이날 결단을 내렸다. 데이브 로버츠 감독과 트레이닝 스태프가 오타니를 설득해 라인업에서 뺀 것이다. 오타니는 경기 전 훈련에 불참했고, 경기 후반 대타 요원으로도 분류되지 않았다. 오타니는 지난달 18일 이후 언론과의 인터뷰도 거부하고 있다.

오타니는 5일 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 출전도 불투명한 상황이다. 오타니의 향후 출전 여부는 오타니 본인과 로버츠 감독, 트레이닝 스태프 간 대화에서 결정될 예정인데, 그렇다고 오타니가 부상자 명단(IL)에 오를 가능성은 높지 않다.

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로버츠 감독은 이날 경기 후 "현재로서는 그럴 가능성은 높지 않다. 그렇다고 아예 아니라고 말할 수는 없다"고 밝혔다. 오타니의 몸 상태에 대한 확신을 갖고 있지 않다는 얘기다.

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브랜든 곰스 다저스 단장은 "오타니를 열흘 또는 그 정도 기간 동안 라인업에서 제외하는 건 우리가 원하는 일이 아니다. 애초 우리끼리 논의한 적도 없다"며 오타니의 IL행 가능성을 일축했다.

오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

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오타니는 전날 세인트루이스전에서 6타석에 들어가 4타수 무안타 1볼넷 1사구 1득점 1도루를 기록했다. 삼진을 4번이나 당했다. 타율이 지난 5월 31일 이후 95일 만에 2할7푼대(0.279)로 떨어졌다. 최근 7경기 타율이 0.087(23타수 2안타)에 그쳤고 삼진을 11번이나 당할 정도로 타격감이 바닥으로 떨어진 상태다.

휴식 권유를 손사래를 치며 거절했던 오타니도 이번에는 고집을 꺾었다. 본인도 100%의 몸 상태가 아니라는 걸 잘 알고 있는 것이다. 다저스는 포스트시즌서 오타니가 투타 겸업을 해줬으면 하지만, 현재로서는 투수는 거의 포기 상태이고 타자로 제 몫을 해주길 바라는 상황이다. 그러기 위해선 시즌 막판 스태미나 안배 및 부상 관리가 필수적이다.

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로버츠 감독은 "앞으로 남은 3~4주 동안 그의 시즌을 어떻게 헤쳐 나갈지 결정하는 건 우리에게 달린 문제다. 그러나 우리는 오타니가 자신의 모습을 되찾을 것으로 확신한다"고 밝혔다.

A 다저스 테오스카 에르난데스가 4일(한국시각) 다저스타디

이런 가운데 다저스는 1-2로 뒤진 9회말 테오스카의 끝내기 안타에 힘입어 짜릿한 역전승을 거뒀다.

1사후 토미 에드먼의 좌전안타와 도루, 무키 베츠의 볼넷으로 만든 1,2루 찬스에서 테오스카는 풀카운트에서 세인트루이스 우완 마무리 라일리 오브라이언의 7구째 한복판으로 날아든 95.2마일 싱커를 잡아당겨 좌중간을 가르는 2루타로 연결해 주자 2명을 모두 불러들였다.

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올해 실망스러운 시즌을 보내고 있는 테오스카가 모처럼 존재감을 발휘했다. 그는 올해 104경기에서 타율 0.256, 12홀먼, 48타점, 53득점, OPS 0.723을 기록했다.

다저스 선발 태릭 스쿠벌은 5⅔이닝 동안 무려 10개의 안타를 얻어맞았으나, 2점으로 틀어막아 실점을 최소화했다. 그는 다저스 이적 후 6경기에서 1승1패, 평균자책점 3.03을 마크했다. 아직은 '우승 청부사'답지 못하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com