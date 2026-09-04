이범호 감독 후덜덜.. 떨게 만든 공포의 경기력 → "무섭더라" [광주 현장]

28일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 이범호 감독이 인터뷰를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.28/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] '후덜덜.'

이범호 KIA 타이거즈 감독이 선두 KT 위즈의 경기력에 '공포'를 느꼈다.

이 감독은 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KT와 경기를 앞두고 "이번 3연전이 제일 고비"라고 경계했다.

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KIA는 이날부터 안방에서 KT와 주말 3연전 격돌한다.

KT는 115경기 69승 3무 43패로 2위 삼성에 0.5경기 앞선 1위다.

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KIA는 117경기 63승 2무 52패 4위다. 3위 LG와 2.5경기, 5위 두산과도 2.5경기 차이다.

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KT전을 어떻게 통과하느냐에 따라 3위 도전이냐, 4위 사수냐 잔여시즌 방향성이 결정될 수 있다.

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이 감독은 "우리는 올레 제임스 (양)현종이까지 컨디션 좋은 친구들이 다 나간다. 그래도 어제 (KT)게임을 보는데 무섭더라. 공격력도 좋고 확실히 모든 게 다 완벽해 보였다. 야구 잘하는 고참들도 굉장히 잘 모여 있다"고 높이 평가했다.

KT는 3일 수원 한화전 13대11로 승리했다. 1회초 5점을 주고 시작했지만 끝내 뒤집었다.

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2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KT 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. KT가 한화에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 한화 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

이 감독은 "상대전적도 우리가 좀 약하기도 하다. 이번 KT와 3연전만 잘 치르면 선수들이 또 심리적으로 안정을 찾을 것 같기도 하다"고 기대했다.

올해 KIA는 KT에 3승 6패 열세다.

이 감독은 "그러면 그 다음에 삼성 NC 이렇게 만났을 때 조금 더 힘을 낼 수 있지 않을까. 그래서 이번 3연전 중요하게 보고 차분히 잘 대처를 해야 될 것 같다"고 필승을 다짐했다.

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KIA는 8일 대구 삼성 원정을 떠난다. 한 경기만 치르고 다시 광주로 돌아온다. 9일과 10일 NC와 2연전이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com