'파격 3연투' LG 이래서 가능했다…"우석이 보고 왔는데, 오늘 된대요"

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 고우석이 동료들과 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "(고)우석이 확인하고 오느라고. 오늘(4일) 된대요."

염경엽 LG 트윈스 감독의 얼굴에 미소가 떠나질 않았다. '천군만마' 고우석이 드디어 마운드에 올라설 준비를 마친 것. 게다가 마무리투수 손주영을 무리해서 3연투를 시켰는데, 두산 베어스와 주중 3연전을 모두 잡고 3위 굳히기를 시작했다. 후반기 들어 모처럼 웃을 수 있는 흐름을 잡았다.

LG는 3일 잠실 두산전에서 1대0 신승을 거뒀다. 신예 박시원이 상대 에이스 곽빈(7이닝 1실점)에 밀리지 않고 5이닝 무실점 호투를 펼쳤고, 불펜까지 줄줄이 무실점으로 막으면서 승리를 지켰다. 9회가 걱정이었는데, 손주영이 3연투였음에도 1이닝을 잘 틀어막아 시즌 26호 세이브를 챙겼다.

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손주영의 3연투는 고우석이 있기에 가능하기도 했다. 고우석은 최근 미국 메이저리그 도전을 마치고 LG로 복귀했다. 남은 시즌 3개월 동안 1억5000만원을 받고, 포스트시즌 등판은 불가능하지만 어쨌든 정규시즌 LG의 순위 싸움에는 충분히 보탬이 될 수 있다. 귀국하고 시차 적응 등 컨디션 문제로 전날까지는 벤치를 지켰지만, 이제 진짜 마운드에 설 준비를 모두 마쳤다.

고우석은 미국으로 떠나기 전까지 LG에서 139세이브를 달성한 특급 마무리였다. 비록 미국에서 보낸 3년 동안은 여러 구단의 마이너리그 팀을 전전하며 부진했지만, 한국에서는 다시 예전의 위엄을 되찾을 것이란 시선이 많다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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염 감독은 4일 잠실 삼성 라이온즈전에 앞서 "우석이가 이제는 될 것 같았다. 어제(3일)도 엄청 고민하다가 이야기하더라. '힘들지 않겠어?' 했더니 '무겁긴 무겁습니다' 하길래 내일은 되겠구나 싶었다. 우석이가 없었다면 (손)주영이를 쓰기가 쉽지는 않았다"고 입을 열었다.

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염 감독은 이어 "이 선택(3연투)이 성공하면 아주 좋은 흐름을 만들 수 있고, 이 선택이 아주 최악을 만들 수도 있는 양면성을 갖고 있었다. 만약에 우리가 졌다면, 이번 3연전도 중요한데. 어차피 2승을 잘했는데, 그 경기 더 줘서 나머지 3경기도 팀이 굉장히 어렵게 갈 수 있었기에 엄청 조심스러운 선택이었다. 그런데 그쪽(3연투)으로 갈 수 있게 만들어준 게 우석이다. 대안이 있냐 없냐. 3연투를 시키는데, 2점차가 제일 편하고 1점차는 블론할 확률이 훨씬 높아서 감독은 오만 경우를 다 생각해야 한다. 어쨌든 승부할 수 있었던 것은 우석이가 있어서다. 결국 야구는 결과론이니까"라고 덧붙였다.

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3연투 결단이 쉽지 않았음을 다시 한번 강조했다.

염 감독은 "결과가 좋았으니 좋게 넘어가는 것이지 뒤집혔으면 왜 3연투를 시켰냐부터 시작해서 팀 전체 흐름도 안 좋게 갈 수 있다. 승부를 거는 선택은 감독 입장에서는 엄청 고민이 많다. 어제는 그래도 쉽게 선택할 수 있었던 게 우석이라는 카드가 있어서다. 주영이는 하루만 쉬면 된다. 투구 수가 그렇게 많지 않아서"라고 설명했다.

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LG는 이제 곽빈을 넘어 삼성 에이스 크리스 페덱을 상대해야 한다. LG도 외국인 에이스 카를로스 카라스코로 맞불을 놓고, 세이브 상황이 오면 고우석을 바로 투입할 생각이다.

LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴 딘(1루수)-송찬의(좌익수)-문보경(3루수)-문정빈(지명타자)-구본혁(유격수)-이주헌(포수)-홍창기(우익수)로 선발 라인업을 꾸렸다.

메이저리그 도전을 마치고 친정팀 LG에 돌아온 고우석이 3일 잠실구장에서 복귀 인터뷰를 했다. 고우석이 포즈를 취하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com