[오피셜] 'NCT' 재민, 고척돔 시구 나선다…6일 NC vs 키움전 등장 예고

사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] NCT 재민이 고척돔에서 시구에 나선다.

키움히어로즈는 6일 오후 2시 고척스카이돔에서 열리는 NC다이노스와의 홈경기 시구자로 보이그룹 'NCT'의 재민을 선정했다.

재민은 매력적인 음색과 뛰어난 퍼포먼스, 빼어난 비주얼을 두루 갖춘 올라운더로 국내외 팬들의 큰 사랑을 받고 있다. 'Beat It Up(비트 잇 업)', 'BTTF(비티티에프)', 'Candy(캔디)' 등 다양한 곡 활동을 통해 특유의 밝은 매력을 선보여왔으며, 올해 1월에는 야구를 소재로 한 숏폼 드라마 '와인드업'의 주연을 맡아 연기자로서도 강한 인상을 남겼다.

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시구를 맡은 재민은 "올해 드라마 '와인드업'에 출연하며 야구라는 스포츠에 큰 매력과 관심을 갖게 됐다. 키움히어로즈의 시구를 통해 팬분들과 직접 야구장에서 함께할 수 있게 돼 영광이다. 첫 시구라 떨리지만, 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 최선을 다해 던지겠다"며 힘찬 포부를 밝혔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com