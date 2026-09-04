치열한 5위 싸움, 숨통 트인다'…벤자민, 복귀 초읽기 "라이브피칭 후 상태 좋으면 콜업" [인천 현장]

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12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 벤자민이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 4회초 2사 만루 위기를 넘긴 벤자민이 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

[인천=스포츠조선 고재완 기자] 두산 베어스 외국인 투수 웨스 벤자민의 1군 복귀가 초읽기에 들어갔다.

두산 베어스 김원형 감독은 4일 "부상으로 이탈했던 외국인 에이스 벤자민은 실전 감각 조율을 위해 퓨처스리그 등판을 희망했지만 일정상 불가피하게 라이브 피칭으로 대체한 뒤 상태를 보고 콜업할 계획"이라고 말했다.

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김 감독은 "벤자민은 다음 주 월요일(8일) 2군에서 라이브 피칭을 소화한다"라며 "원래는 본인이 2군 실전 경기에 등판하고 싶어 했지만, 퓨처스는 창원 원정 일정이라 내려갔다 오는 것보다 이천에서 라이브피칭을 하는 것이 좋겠다고 결정했다"고 설명했다.

복귀 시점에 대해선 "월요일에 공을 던진 뒤 상태와 회복 과정을 면밀히 체크해 문제가 없다면 곧바로 1군 경기에 투입할 예정"이라며 "라이브 피칭 경과가 좋을 경우 빠르면 다음 주 주말 등판도 가능하다. 다만 복귀 초기에는 정상적인 투구 수보다는 투구 수를 관리해 주는 형태로 마운드에 올릴 계획"이라고 덧붙였다.

18일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 5회 두산 양석환이 동점 득점을 올리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.18/

한편 4일 두산은 양석환과 손아섭을 콜업하고 전사민과 류현준을 말소했다. 최근 빈타에 허덕이고 있는 타선의 혈을 뚫기 위해 산전수전을 다 겪은 베테랑 양석환과 손아섭의 힘을 빌리려고 한다.

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김 감독은 "흔히 타격 사이클이라고들 하지만, 9명의 타자가 한꺼번에 다 같이 못 치고 있는 상황이라 라인업에 분명한 변화가 필요했다"라며 "지금처럼 팀이 힘들고 분위기가 처져 있을 때 베테랑인 양석환과 손아섭이 올라와 후배들을 다독이고 팀에 긍정적인 에너지를 불어넣어 주길 기대하고 있다. 베테랑들의 힘으로 이 고비를 이겨내야 한다"라고 강조했다.

4일은 우선 벤치에서 대타로 대기한다.

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이날 인천 SSG전에 두산은 박찬호(유격수)-오명진(2루수)-김민석(좌익수)-양의지(지명타자)-안재석(3루수)-강승호(1루수)-조수행(우익수)-정수빈(중견수)-윤준호(포수)순으로 타석에 선다. 선발은 박신지다.

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19일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 1회 볼넷 출루한 두산 손아섭과 LG 유격수 오지환이 2루에서 마주치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.19/

고재완 기자 star77@sportschosun.com