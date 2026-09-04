와! PCA 파워랭킹도 접수했다, AL MVP 후보 제치고 시즌 첫 1위 등극...오타니는 3위→8위 대추락

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 타자 파워랭킹서 처음으로 1위에 올랐다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]내셔널리그(NL) MVP가 확실시되는 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 타자로도 최고의 선수로 공인받았다.

MLB.com은 4일(이하 한국시각) 게재한 '메이저리그 타자 파워 랭킹' 코너에서 PCA를 1위에 올려 놓았다. 이 랭킹서 PCA가 정상을 차지한 것은 이번이 처음이다.

그동안 타자 1위를 독점해 온 휴스턴 애스트로스 지명타자 요단 알바레즈는 2위로 내려앉았다. 알바레즈는 지난 6월 13일 이후 이 랭킹서 6회 연속 1위를 차지했었다.

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MLB.com은 'PCA가 리그 최고의 강타자들과 정면으로 맞서 승리하고 있다. 키 6피트, 몸무게 184파운드로 거구와는 거리가 멀지만, 거인 사냥꾼(giant-slayer)이라 불릴 만한 활약을 펼치고 있다'며 '직전 랭킹서 3년 연속 MVP 오타니 쇼헤이를 제친 그는 이번에 아메리칸리그(AL) 유력 MVP 후보이자 트리플크라운을 노리는 요단 알바레즈를 넘어서며 또 저력을 발휘했다'고 소개했다.

PCA가 4일(한국시각) 밀워키전 승리 후 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

PCA는 4일(한국시각) 시즌 39호포를 터뜨리며 홈런 선두 경쟁에도 뛰어들었다. AFP연합뉴스

현존 최고의 타자임을 증며이라도 하듯 PCA는 이날 리글리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에서 시즌 39호포를 쏘아올리며 홈런왕 도전도 알렸다. 리드오프 중견수로 출전, 홈런을 포함해 4타수 1안타 2타점 1득점의 맹타를 휘두르며 2대1 승리를 이끌었다.

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홈런을 터뜨린 것은 0-0의 균형이 이어지던 3회말 두 번째 타석. 1사후 카슨 켈리가 좌전안타를 기회를 마련했다.

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이어 타석에 들어선 PCA는 밀워키 우완 선발투수 로간 헨더슨을 중월 투런포로 두들겼다.

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볼카운트 2B1S에서 4구째 몸쪽으로 떨어진 84.1마일 체인지업을 걷어올려 가운데 펜스를 넘겼다. 발사각 27도, 타구속도 104.3마일, 비거리 413피트짜리 시즌 39호 홈런. 지난달 31일 신시내티 레즈전서 멀티홈런을 작렬한 이후 4일 만에 대포를 가동했다.

그는 8월 30일 신시내티전에서 생애 첫 3홈런 경기를 펼치는 등 최근 6경기에서 6홈런을 몰아쳤다.

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이로써 PCA는 메이저리그 홈런 선두 필라델피아 필리스 카일 슈와버를 1개차로 압박하며 홈런왕 판도를 더욱 뜨겁게 몰고 갔다. 슈와버는 8월 27일 시애틀 매리너스전서 40호 홈런을 친 뒤 6경기 연속 침묵했다.

PCA는 강력한 내셔널리그 MVP다. AFP연합뉴스

타율 0.280(543타수 152안타), 39홈런, 93타점, 103득점, 73볼넷, 32도루, 출루율 0.375, 장타율 0.571, OPS 0.946, 310루타를 마크 중인 PCA는 NL에서 OPS, 장타율, 득점, 루타 1위에 홈런 2위, 도루 2위, 타점 5위를 달리고 있다. bWAR과 fWAR은 각각 8.5, 9.4로 양 리그를 통틀어 압도적인 선두다.

반면, 오타니는 이 매체의 타자 파워랭킹서 딱 한 번 1위에 올랐을 뿐이다. 시즌 개막 후인 지난 4월 17일 첫 랭킹서 1위에 올랐던 오타니는 이후 들쭉날쭉한 타격감을 극복하지 못하고 5위권 밖으로 떨어졌다가 6월 들어 타격감을 회복하며 2~5위를 꾸준히 지켰지만, 최근 무릎 및 이두근 통증으로 슬럼프에 빠지면서 지난달 3위에서 이번에 8위까지 밀려났다.

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그동안 숱한 휴식 권유에도 출전을 고집했던 오타니는 이날 다저스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스전에 결장했다. 4년 연속 및 생애 5번째 MVP는 물건너갔다고 봐야 한다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com