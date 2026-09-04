"2아웃 잡고 안심했더니…" 백투백 홈런 쾅!쾅!→박신지 '망연자실' [인천 현장]

조형우(왼쪽)과 전의산. 스포츠조선DB

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 2사 주자 없는 상황, 이닝이 그대로 끝날 것 같던 순간 인천에 시원한 대포 두 방이 연달아 터져 나왔다. SSG 랜더스의 차세대 거포 듀오 전의산과 조형우가 상대 선발 박신지를 무너뜨리는 괴력의 연속타자 홈런을 합작했다.

SSG는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 펼쳐진 두산 베어스와의 홈경기에서 4회말 터진 전의산과 조형우의 백투백 홈런을 앞세워 단숨에 3-0으로 달아났다.

올 시즌 KBO리그 31번째이자 통산 1237번째로 나온 진기한 연속타자 아치였다. 나란히 시즌 8호 홈런을 터뜨렸다.

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인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

1-0으로 살얼음판 리드를 지키던 4회말, 2사 주자 없는 상황에서 타석에 들어선 8번 타자 전의산이 포문을 열었다. 전의산은 두산 선발 박신지의 초구 볼을 골라낸 뒤, 2구째 한가운데로 몰린 시속 146k㎞ 패스트볼을 놓치지 않고 통타했다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있을 정도로 경쾌한 타구음을 남긴 공은 포물선을 그리며 가운데 담장을 훌쩍 넘어갔다. 비거리 125m짜리 대형 솔로 홈런이었다.

전의산의 축포가 채 가라앉기도 전에 다음 타석에 선 조형우가 또 한 번 배트를 힘차게 돌렸다. 조형우는 0B2S의 불리한 볼카운트에 몰렸지만 3구째 몸쪽 높게 들어온 138km 슬라이더를 감각적으로 밀어 쳐 우측 담장 너머로 타구를 날려 보냈다.

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비거리 110m의 우월 솔로 홈런(시즌 8호). 순식간에 연속타자 홈런이 완성되며 스코어는 3-0까지 벌어졌다.

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인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com