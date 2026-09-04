'충격 소식' 오타니 수상하다, 인터뷰 거절 또 거절…"투수 복귀 시도→타격 슬럼프" 美 냉철한 지적

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "오타니의 투수 복귀 시도와 최근의 타격 슬럼프를 연관 짓거나 전반적인 몸 상태가 경기력에 영향을 미쳤는지 의문을 제기하는 것은 자연스러운 일이다."

벌써 투타 겸업 중단을 고민해야 할 시점이 온 것일까. LA 다저스 슈퍼스타 오타니 쇼헤이가 최대 고민에 빠진 듯하다. 한 달 가까이 미국 현지 취재진과 인터뷰에 응하지 않고 있어 여러 추측만 나오고 있다.

오타니는 4일(이하 한국시각) 세인트루이스 카디널스와 홈경기에 출전하지 않았다. 지난 7월 31일 이후 처음으로 선발 라인업에서 제외됐다.

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일단 몸 상태가 온전하지 않은 게 첫 번째다. 오타니는 6월 중순부터 왼쪽 무릎 통증과 오른쪽 이두근 뻐근한 증상을 안고 계속 경기에 나서고 있었다. 지난 7월 4일 이후로 마운드에는 서지 않고 있다.

최근에는 타격 슬럼프까지 찾아왔다. 공교롭게도 오타니가 투타 겸업 재개를 위해 투구 프로그램을 시작한 지난달 9일 이후 타격 페이스가 뚝 떨어졌다. 해당 기간 타율 2할4리), OPS 0.704, 삼진율 30.5%, 헛스윙률 34.8%, 땅볼 비율 50.8%를 기록했다.

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미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 '오타니의 투수 복귀 시도와 최근의 타격 슬럼프를 연관 짓거나 전반적인 몸 상태가 경기력에 영향을 미쳤는지 의문을 제기하는 것은 자연스러운 일'이라고 지적했다.

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다저스 데이브 로버츠 단장과 브랜든 곰스 단장은 오타니가 부상자명단에 오를 정도의 몸 상태는 아니라고 입을 모았다.

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곰스 단장은 이날 "현재로선 부상자명단에 오를 만한 상황인지 모르겠다. 지금까지는 부상자명단에 올려야 하는 징후는 전혀 없다"고 설명했다.

디애슬레틱은 '오타니는 3일 세인트루이스전에서 몸에 맞는 공 2개를 기록한 뒤 마지막 네 타석에서 연속 삼진을 당했다. 오타니의 올 시즌 첫 한 경기 4삼진이었다. 마지막 두 타석에서는 연신 얼굴을 찌푸렸고, 마지막 타석을 마친 뒤에는 더그아웃에서 오른손을 터는 모습이 포착되기도 했다'고 우려를 표했다.

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로버츠 감독은 "오타니가 온전치 않아 보였다"며 "오늘(3일)은 빙산의 일각이었다. 지난 몇 주 동안 그가 평소의 모습이 아니라는 점을 지켜봐 왔다"고 했다. 그리고 다음 날 경기에 내보내지 않았다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. UPI연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

디애슬레틱은 '다저스는 올 시즌 오타니의 투수 복귀 가능성을 배제하지 않았으나 타격 생산력을 유지할 수 있을 정도로 건강을 지키는 게 최우선이라고 밝혀왔다. 오타니는 지난달 18일 이후 거듭된 요청에도 취재진과의 인터뷰에 응하지 않고 있다. 그가 얼마나 시간을 필요로 할지는 불분명하다'고 했다.

로버츠 감독은 "선수의 입장에서 말하자면, 오타니는 자신이 출전해 라인업을 지켜야 한다고 생각한다. 서 있을 수만 있다면 뛰어야 한다고 믿는 것이며 그 점은 존중한다. 하지만 겉으로 보이는 모습 그대로의 상태라면, 그것은 누구에게도 도움이 되지 않는다"고 했다.

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로버츠 감독은 오타니가 정신적, 신체적으로 재정비할 수 있도록 온전한 휴식을 취하길 바랐다. 5일 경기 출전 여부 역시 당일이 되어야 알 수 있을 듯하다.

로버츠 감독은 "어젯밤(3일) 오타니에게 휴식이 필요하다는 것을 모두가 봤을 것이다. 내일 몸을 풀면서 상태가 어떤지 확인하고, 본인의 이야기를 들은 뒤 결정을 내리겠다. 결국 선수는 뛰고 싶어 하겠지만, 단지 유니폼 뒷면에 적힌 이름값 때문에 무조건 라인업에 넣지는 않을 것"이라고 강조했다.

곰스 단장은 "오타니가 10일이든 그 이상이든 라인업에서 빠지는 것은 우리가 원치 않은 일이다. 실제로 그런 논의는 이뤄진 적조차 없다"며 장기 이탈 가능성은 부정했다.

다저스는 2024년 시즌을 앞두고 FA 최대어 오타니에게 10년 총액 7억 달러(약 9460억원)를 과감히 투자했다. 오타니와 다저스의 만남은 윈윈이었다. 다저스는 2024년과 2025년 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지했고, 오타니 역시 우승 반지를 품는 꿈을 이뤘다.

오타니는 타격에 집중했던 2024년 메이저리그 역대 최초로 50홈런-50도루 고지를 밟고, 지난해는 투타 겸업을 다시 시작해 2년 연속 내셔널리그 MVP를 거머쥐었다.

올해도 오타니의 MVP 수상은 당연해 보였다. 투수로 14경기에서 8승2패, 85⅔이닝, 95삼진, 평균자책점 1.79를 기록, 부상 전까지 생애 첫 사이영상 도전도 가능한 페이스였다.

그런데 방망이가 50홈런을 달성했던 지난 2시즌과 비교해 부진하다. 133경기에서 타율 2할7푼9리(499타수 139안타), 30홈런, 80타점, OPS 0.906을 기록하고 있다.

오타니는 현재 시카고 컵스 신성 피트 크로우-암스트롱과 MVP 경쟁에서 밀리고 있고, 앞으로도 투타 겸업을 할 수 없는 몸 상태가 지속된다면 매력이 반감될 위기다.

다저스가 7억 달러 거액을 투자한 것도 투타 겸업이 가능해서다. 아직 오타니가 포기할 의사를 표현한 적은 없지만, 부상과 떨어진 수치들이 계속해서 부정적인 미래를 그리게 하고 있다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com