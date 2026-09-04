'저 타자, 괴물이었네'…전의산, 연타석 홈런 쾅!쾅!→괴력의 솔로포 두방 '시즌 8·9호' [인천 현장]

사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 4회 박신지의 146㎞ 직구를 받아쳐 125m짜리 대형 아치를 그리더니, 6회에는 베테랑 이용찬의 주무기 포크볼까지 걷어 올려 똑같은 125m짜리 중월 솔로포를 쏘아 올렸다. SSG 랜더스의 '차세대 거포' 전의산(26)이 무시무시한 장타력을 과시하며 연타석 홈런을 작렬했다.

전의산은 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에 8번 타자 겸 1루수로 선발 출전해, 4회말 솔로포에 이어 6회말에도 연타석 홈런(시즌 9호)을 터뜨렸다.

사진제공=SSG 랜더스

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이날 전의산의 타격감은 절정에 달해 있었다. 상대 선발의 빠른 공과 구원 투수의 예리한 떨어지는 변화구를 가리지 않고 모두 완벽한 타이밍에 받아쳐 문학벌 가운데 담장을 연달아 넘겼다.

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1-0으로 앞선 4회말 2사 주자 없는 상황에서 두산 선발 박신지의 2구째 한가운데 146㎞ 패스트볼을 통타, 비거리 125m짜리 중월 솔로 홈런을 기록했다. 뒤이어 조형우의 백투백 홈런(시즌 8호)까지 터지며 3-0 리드를 합작했다.

전의산은 6회 1사 주자 없는 상황에서 두산의 바뀐 투수 베테랑 이용찬과 마주했다. 2B2S 팽팽한 볼카운트 승부 끝에 5구째 낮게 떨어지는 133㎞ 포크볼을 감각적으로 걷어 올렸다. 타구는 또다시 가운데 담장을 훌쩍 넘어가는 125m짜리 대형 솔로 아치로 연결됐다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com