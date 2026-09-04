'어디서 이런 괴물을 데려왔나'→아빌라, KBO 9경기만에 완봉승 '공포증 생길만하네' SSG 4대0승…두산, 24이닝 무득점 '늪' [인천 리뷰]

아빌라. 사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 9이닝 동안 단 3개의 안타만 허용하며 던진 공은 정확히 101개, 경기를 끝내는 데 걸린 시간은 불과 2시간 15분이었다. 에이스 페드로 아빌라가 눈부신 '짠물 완봉투'를 펼쳤고, 타선에서는 전의산이 연타석 홈런을 터뜨리며 가을야구 굳히기에 갈 길 바쁜 5위 두산 베어스의 발목을 제대로 낚아챘다.

SSG 랜더스는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 시즌 맞대결에서 선발 아빌라의 압도적인 완봉 역투와 타선의 대포 3방을 앞세워 4대0 완승을 거뒀다.

전날 키움전 끝내기 패배의 아쉬움을 단숨에 털어낸 SSG는 주말 3연전 기선 제압에 성공했다. 반면 타선 침체를 깨기 위해 베테랑 양석환과 손아섭을 1군에 전격 콜업하며 배수진을 쳤던 두산은 단 3안타 빈공에 허덕이며 8회 1사 만루 기회마저 날리고 완패를 당했다.

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마운드의 지배자는 단연 SSG의 외국인 1선발 아빌라였다. 아빌라는 9이닝 동안 3피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 두산 타선을 완벽하게 잠재우며 시즌 5승(1패)째를 완봉승으로 장식했다.

아빌라는 경기 내내 공격적인 스트라이크존 공략과 완벽한 완급 조절로 두산 타자들의 타이밍을 빼앗았다. 투구 수 101개로 9이닝을 홀로 책임지는 '매덕스'급 경제적인 피칭을 뽐냈고, 경기는 시작한 지 불과 2시간 15분 만에 끝이 났다.

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반면 두산 선발 박신지는 4이닝 동안 3피안타(2피홈런) 2볼넷 4탈삼진 3실점(2자책)을 기록한 뒤 조기 강판당하며 패전의 멍에를 썼다.

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아빌라. 사진제공=SSG 랜더스

SSG는 경기 초반부터 두산 배터리의 틈을 집요하게 파고들었다.

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3회말 1사 후 정준재가 스트라이크 낫아웃 상황에서 1루로 전력 질주해 살아 나갔다. 이어 두산 포수 윤준호의 1루 악송구를 틈타 단숨에 2루를 밟았다. 이어 타석에 선 길레르모 에레디아가 깨끗한 좌전 적시타를 날렸고, 2루 주자 정준재가 홈으로 파고들어 재치 있는 슬라이딩으로 귀중한 선취점을 올렸다.

4회말 2사 주자 없는 상황에서 8번 타자 전의산이 두산 선발 박신지의 2구째 146㎞ 패스트볼을 통타해 비거리 125m짜리 대형 중월 솔로포(시즌 8호)를 터뜨렸다. 이어 타석에 들어선 조형우가 3구째 138㎞ 슬라이더를 결대로 밀어 쳐 우측 담장을 넘기는 비거리 110m 솔로 아치(시즌 8호)를 그렸다. 시즌 31호이자 KBO 통산 1237번째 백투백 홈런으로 순식간에 3-0으로 달아났다.

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전의산의 방망이는 멈추지 않았다. 6회말 1사 주자 없는 상황에서 두산의 두 번째 투수 베테랑 이용찬을 상대한 전의산은 볼카운트 2B2S에서 5구째 낮게 떨어지는 133㎞ 포크볼을 걷어 올려 다시 한번 가운데 담장 너머로 날려 보냈다.

4회와 똑같은 비거리 125m짜리 대형 아치이자, 개인 시즌 9호 연타석 홈런이었다. 전의산의 대포 한 방으로 스코어는 4-0까지 벌어지며 승부의 추가 SSG 쪽으로 완전히 기울었다.

아빌라. 사진제공=SSG 랜더스

두산에도 패배를 모면할 결정적인 기회는 있었다. 아빌라의 위력에 눌려 침묵하던 두산 타선은 8회초 선두타자 안재석이 투수 폭투 낫아웃으로 1루를 밟으며 기회를 잡았다.

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이어 대타로 출격한 베테랑 양석환이 침착하게 볼넷을 골라냈고, 조수행이 투수 오른쪽으로 절묘하게 빠지는 내야안타를 성공시켜 1사 만루 황금 찬스를 잡았다.

하지만 아빌라는 흔들리지 않았다. 후속 정수빈의 유격수 땅볼 때 SSG 유격수 박성한의 정확한 송구를 받은 포수 조형우가 홈으로 쇄도하던 3루 주자 안재석을 태그아웃 처리하며 2아웃을 만들었다. 이어진 2사 만루 위기에서 아빌라는 김기연을 좌익수 뜬공으로 돌려세우며 단 1점도 내주지 않고 포효했다.

9회에도 올라온 아빌라는 2사후 김민석에게 중전 안타를 맞긴 했지만 후속타자 양의지를 범타 처리하며 경기를 마무리했다.

전의산. 사진제공=SSG 랜더스

고재완 기자 star77@sportschosun.com