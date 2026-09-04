"KBO 최고의 투수임을 스스로 증명했다"…사령탑도 '리스펙'한 완봉역투 [인천 승장]

사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "KBO리그 최고의 투수임을 스스로 증명했다."

에이스의 눈부신 '101구 완봉 마스터피스'와 영건 거포 듀오의 대포 3방이 가을의 문턱에 선 인천을 열광의 도가니로 몰아넣었다.

완벽한 투타 밸런스를 앞세워 갈 길 바쁜 5위 두산 베어스를 4대0으로 셧아웃시킨 SSG 랜더스 이숭용 감독이 9이닝을 홀로 지배한 외국인 에이스 페드로 아빌라와 결정적인 연타석 홈런으로 부활을 알린 전의산을 향해 엄지를 치켜세웠다.

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SSG는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산과의 주말 홈 3연전 첫 경기에서 9이닝 3피안타 무실점 완봉승을 거둔 아빌라의 눈부신 역투와 4회 전의산-조형우의 백투백 홈런, 6회 전의산의 쐐기 연타석 솔로포를 묶어 4대0 깔끔한 영봉승을 거뒀다.

경기 후 이숭용 감독은 완벽한 투구로 마운드를 지킨 아빌라에 대한 깊은 존경심과 철벽 수비로 완봉을 합작한 야수진, 그리고 타선의 혈을 뚫어준 영건들을 두루 칭찬했다.

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이숭용 감독은 "아빌라가 완벽한 투구로 상대 타선을 압도하며 현재 KBO리그 최고의 투수임을 스스로 증명했다. 경기 내내 흔들림 없이 자신의 역할을 다해주며 완봉승을 거둔 아빌라를 감독으로서 리스펙 한다"라고 극찬했다.

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이어 8회 1사 만루 위기에서 홈 쇄도를 저지하는 등 마운드를 든든하게 받쳐준 야수진의 집중력도 함께 치켜세웠다. 이 감독은 "또한 아빌라가 완봉승을 거둘 수 있도록 탄탄한 수비로 뒷받침해준 야수들에게도 고맙다는 말을 전하고 싶다"라고 공을 돌렸다.

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침체될 수 있었던 타선에 결정적인 한 방을 선사한 젊은 거포들의 활약도 사령탑을 활짝 웃게 했다.

이 감독은 "타선에서는 전의산이 연타석 홈런을 기록하며 최근 부진에서 벗어나는 모습을 보여줬고, 조형우 역시 후반기 좋은 타격감을 홈런으로 이어가며 팀 승리에 힘을 보탰다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.

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이숭용 감독은 관중석을 붉게 물들인 홈팬들을 향한 감사 인사와 함께, 5일 예정된 구단 프랜차이즈 스타 출신 지도자의 은퇴식을 향한 당부도 잊지 않았다.

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이 감독은 "올시즌 마지막 주말 홈 3연전의 첫 경기를 기분 좋게 시작할 수 있도록 열띤 응원을 보내주신 팬 여러분께 감사드린다며 "내일은 김성현 코치의 은퇴식이 예정되어 있는 만큼 많은 팬 여러분께서 경기장을 찾아 함께해 주셨으면 좋겠다"라고 따뜻한 당부를 덧붙였다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com