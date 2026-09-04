KIA 22년 만에 진기록과 함께 이겼다! → 김도영 40홈런은 못 봤지만 KT에 4-3 역전승 [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 2사 만루 한준수가 2타점 역전타를 치고 질주하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 무사 1루 김도영이 볼넷으로 걸어나가며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 진기록과 함께 짜릿한 역전승을 만들었다. 김도영의 40홈런은 터지지 않았지만 팀 승리로 위안을 삼았다.

KIA는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 4대3으로 승리했다. 7회초 2점을 먼저 줬지만 8회말에 극적이 뒤집기에 성공했다. 9회초 다시 동점이 되면서 연장으로 끌려갔지만 변우혁이 마침표를 찍었다.

KIA 선발 올러가 6⅔이닝 2실점 역투를 펼쳤다. 올러는 104구를 던지며 삼진 10개를 솎아냈다. 5회초 1사 후 허경민을 삼진으로 잡아내면서 '선발 전원 탈삼진'도 기록했다.

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선발 전원 탈삼진은 올 시즌 처음 나온 희귀한 기록이다. KIA 역사상 7번째이기도 하다. 2004년 10월 5일 광주 한화전 이동현 이후 처음 나왔다. 리그 전체로 보면 SSG 김건우가 지난해 9월 23일 인천 KIA전에 달성했다.

올러는 7회에 갑자기 흔들렸다. 아웃카운트 2개를 잘 잡고 마지막 고비를 넘지 못했다.

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허경민이 우중간 안타로 포문을 열었다. 장진혁이 볼넷을 골랐다. 대타 김민혁도 볼넷으로 나갔다. 2사 만루에서 대타 김상수가 등장했다. 김상수가 우중간에 2타점 적시타를 터뜨렸다.

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KIA가 결국 투수를 바꿨다. 2사 1, 3루에서 곽도규가 구원 등판했다. 곽도규는 장준원에게 삼진을 빼앗아 불을 껐다.

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KIA는 8회말 가까스로 역전했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 올러가 무실점으로 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 선발투수 올러가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

선두타자 카스트로가 중전 안타를 때려 분위기를 살렸다. 김도영이 볼넷 출루했다. 나성범이 삼진을 당했다. 1사 1, 2루에서 김선빈이 무려 12구 승부 끝에 볼넷을 얻었다. 1사 만루서 이호연이 밀어내기 볼넷으로 1점을 만회했다.

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김호령이 삼진 아웃되면서 2사 만루.

한준수가 우익선상 2루타를 터뜨렸다. 주자 둘이 득점하며 3-2 역전. 하지만 1루 주자였던 정현창이 홈에서 잡히면서 추가 득점에는 실패했다.

KT도 그대로 물러나지 않았다. 9회초 KIA 마무리 이의리를 끈질기게 괴롭혔다. 2사 만루서 최원준이 밀어내기로 균형을 맞췄다.

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승부는 연장으로 접어들었다. 10회말 1사 만루에서 변우혁이 중견수 희생플라이로 결승타를 날렸다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com