'끝내기 영웅' KIA 백업 요원의 절절한 고백 → "도태되는 느낌도 있었다" [광주 현장]

광주=한동훈 기자

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 변우혁이 생애 첫 끝내기로 팀을 구했다.

KIA는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 연장 혈투 끝에 4대3으로 승리했다.

변우혁은 연장 10회초 대수비로 들어간 뒤 10회말 1사 만루에 돌아온 타석에서 끝내기 희생플라이를 때렸다.

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변우혁은 "끝내기는 야구하면서 처음이다. 안타가 아니어서 살짝 아쉽긴 한데 그래도 이겨서 기분 좋다"고 기뻐했다.

마침 노리던 공이 왔다.

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변우혁은 "딱 여기만 쳐야겠다 하는 공이 초구에 들어왔다. 짧게 잡고 들어갔다. 외야로만 보내야겠다는 생각이었다"고 돌아봤다.

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변우혁은 주로 대타 대수비로 출전한다.

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변우혁은 "예전 같았으면 솔직히 기회에 대해 불평 불만이 있었을 수도 있다. 그런데 지금은 작은 기회라도 왔을 때 놓치지 않기 위해 뒤에서 준비를 많이 하려고 노력한다"고 밝혔다.

올 시즌을 앞두고는 부상이 연이어 찾아왔다.

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변우혁은 "작년 마무리캠프 전부터 부상이 연달아 두 번 있었다. 어깨를 다치고 재활하던 와중에 골반 근육도 찢어졌다. 어떻게 해서든 스프링캠프에 가보려고 했는데 무리를 했던 것 같다. 빨리하고 싶은 욕심에 복귀를 서둘렀다가 종아리도 다쳤다"고 아쉬워했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 연장 10회말 1사 만루 터진 변우혁의 끝내기 희생플라이로 4대3의 승리를 거두었다. 이범호 감독과 기쁨을 나누는 올러의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

정신적으로도 힘들었다.

변우혁은 "준비가 늦어지고 타격감도 잘 안 올라왔다. 많이 조급했다. 2개월 이상을 쉬어버려야 하는 상황이 오니까 도태되는 느낌도 있었다. 거의 반년을 야구를 제대로 못했다"며 입맛을 다셨다.

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아시안게임 기간은 변우혁에게 또 다른 기회다. 주전 3루수 김도영이 대표팀에 차출됐다. 변우혁이 출전 시간을 늘릴 수 있다.

변우혁은 "저한테는 어떻게 보면 기회다. 독하게 마음먹고 잘해보려고 하겠다"고 투지를 불태웠다.

변우혁은 올해 32경기 66타석 타율 2할을 기록했다. 희생플라이도 개인 1호였다.

변우혁은 "남은 시즌 팀 승리만을 생각하고 열심히 준비하겠다"고 다짐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com