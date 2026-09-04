"무섭다" 엄살이었나 → 1위 격침했다! 이범호 KIA 감독 "선수들이 작전 완벽히 수행" [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 이범호 감독이 실점 위기를 맞은 이의리와 이야기를 하기 위해 마운드를 방문했다. 이야기를 마친 뒤 더그아웃으로 향하는 이범호 감독. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 연장 10회말 1사 만루 터진 변우혁의 끝내기 희생플라이로 4대3의 승리를 거두었다. 이범호 감독과 기쁨을 나누는 올러의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 진기록과 함께 짜릿한 역전승을 만들었다. 김도영의 40홈런은 터지지 않았지만 팀 승리로 위안을 삼았다.

KIA는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 4대3으로 승리했다. 7회초 2점을 먼저 줬지만 8회말에 극적이 뒤집기에 성공했다. 9회초 다시 동점이 되면서 연장으로 끌려갔지만 변우혁이 마침표를 찍었다.

KIA 선발 올러가 6⅔이닝 2실점 역투를 펼쳤다. 올러는 104구를 던지며 삼진 10개를 솎아냈다. 5회초 1사 후 허경민을 삼진으로 잡아내면서 '선발 전원 탈삼진'도 기록했다.

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이범호 KIA 감독은 경기를 앞두고 KT의 경기력에 대해 "무섭더라"며 잔뜩 경계했다. 하지만 이날 승자는 KIA였다.

경기 후 이범호 KIA 감독은 "힘든 경기였는데 선수들 모두 연패를 끊고자 하는 의지가 강했다. 다들 끝까지 집중력을 잃지 않고 플레이해 얻어낸 승리"라고 칭찬했다.

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올러가 실점했지만 길게 버텨주며 큰 힘을 줬다.

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이 감독은 "올러가 긴 이닝을 던지며 에이스의 역할을 다했다. 뒤이어 나온 곽도규, 전상현이 추가 실점 없이 막았고, 연장에서 실점하지 않고 깔끔하게 막아낸 조상우의 역할도 컸다"고 높이 평가했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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타자들의 집중력도 승부처에서 빛났다.

이 감독은 "8회말 찬스 때 김선빈의 끈질긴 승부가 돋보였고, 한준수 적시타도 좋았다. 10회말 박정우 선두타자 출루와 그 뒤에 나온 선수들이 작전을 완벽히 수행한 덕에 승리할 수 있었다"며 만족감을 나타냈다.

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이어서 "오늘도 홈구장을 가득 채워주신 팬 여러분께 감사드린다. 내일 경기도 잘 준비해서 좋은 승부 펼치겠다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com