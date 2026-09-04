엥? KIA 이의리, 직구 헤드샷인데 → 자동퇴장 왜 안 당했지? [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 이범호 감독이 실점 위기를 맞은 이의리와 이야기를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 장진혁이 번트를 시도하다 이의리의 투구를 헬멧에 맞고 있다. 장진혁의 번트는 헛스윙으로 판정됐다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 이의리가 투구로 타자의 머리를 맞혔지만 퇴장이 선언되지 않았다.

이의리는 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에 3-2로 앞선 9회초 구원 등판했다.

이의리는 첫 타자 허경민에게 좌전 안타를 허용했다.

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무사 1루에서 장진혁을 상대했다.

초구 패스트볼이 인코스 높은 곳으로 날렸다. 장진혁은 번트 자세를 취했다.

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이의리의 패스트볼이 장진혁 머리를 맞혔다.

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패스트볼 헤드샷은 자동 퇴장이다.

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리그 규정은 '주심은 투구(직구)가 타자의 머리 쪽으로 날아왔을 때 맞지 않더라도 1차로 경고하고, 맞았거나 스쳤을 때에는 고의 여부와 상관없이 투수를 퇴장 조치한다'고 정해 놓았다.

하지만 이번에는 몸에 맞는 공도 아니고 헤드샷 퇴장도 아닌 1스트라이크가 올라갔다.

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번트 헛스윙 판정이 내려졌기 때문이다.

스윙 과정에서 몸에 맞는 공이 나오면 스윙 판정이 우선된다.

이강철 KT 감독이 나와 항의했지만 결과는 달라지지 않았다.

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이의리는 계속해서 마운드를 지켰다. KT는 문상철을 대타로 내세웠다.

이의리는 문상철에게 좌전 안타를 맞았다. 김민석을 투수 땅볼 처리한 뒤 김상수에게 다시 볼넷을 줬다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 무사 1루 장진혁이 번트를 시도하다 이의리의 투구를 헬멧에 맞았다. 장진혁의 번트가 헛스윙으로 판정되자 이강철 감독이 그라운드로 나와 어필하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회초 등판한 이의리가 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 연장 10회말 1사 만루 변우혁이 끝내기 희생플라이를 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

1사 만루에서 장준원을 삼진으로 잡아내면서 승리에 다가섰다.

그러나 이의리는 최원준에게 8구 승부 끝에 볼넷을 허용, 블론세이브를 범하고 말았다.

이의리는 더 흔들리지 않았다. 김현수를 중견수 뜬공으로 막아내면서 3-3으로 9회를 마쳤다.

승부는 연장으로 접어들었다.

10회초에는 조상우가 출동했다. 무실점으로 막아냈다.

10회말 KIA가 기회를 잡았다. 박정우 정현창이 연속 볼넷을 얻어냈다. 김호령이 보내기번트를 잘 댔다. 한준수가 자동 고의4구로 나갔다.

1사 만루에 변우혁이 등장했다. 변우혁은 10회초 대수비로 들어와서 첫 타석.

변우혁은 초구를 타격해 중견수 방면 깊은 뜬공을 쳤다. 3루 주자 박정우가 득점하기에 충분했다. 끝내기 희생플라이가 나오면서 이의리도 웃을 수 있었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com