김도영 174.5㎞ 미사일 타구, 이게 안 넘어가? → 발사각 2도만 높았어도 [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 2사 1루 김도영이 2루타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회말 2사 3루 김도영이 자동고의4구로 나가고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 무사 1루 김도영이 볼넷으로 걸어나가며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 김도영이 홈런성 타구를 날렸지만 아깝게 담장을 못 넘겼다.

김도영은 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에 3번타자 3루수로 선발 출전했다. 김도영은 3타수 1안타 1득점을 기록하며 4대3 승리에 힘을 보탰다.

김도영은 KBO리그 역대 최연소 40홈런에 도전하고 있다.

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현재 기록 보유자는 이승엽 전 감독이다. 그는 KBO 등록 기준 22세 11개월 5일에 40홈런을 쳤다.

김도영은 올 시즌 39홈런을 기록했다. 2003년 10월 2일생 김도영은 4일 현재 22세 11개월 2일이다. 4일부터 6일까지 광주에서 열리는 KT와 3연전 중에 홈런 1개만 때리면 이승엽 전 감독의 기록을 단축할 수 있다.

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김도영은 3회말 2사 1루에 홈런급 타구를 만들어냈다.

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김도영은 2볼 1스트라이크 유리한 카운트에서 4구를 타격했다. 스트라이크존으로 밀려 들어온 포크볼을 걷어올렸다.

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왼쪽 펜스를 향해 순식간에 사라졌다. 트랙맨 기준 타구속도 174.47㎞로 날아갔다.

홈런이 되기에는 발사각이 다소 낮았다. 18.01도로 나타났다. 발사각이 조금만 더 높았어도 담장을 넘어갈 수 있었다. 비거리는 107.58m로 기록됐다.

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이후 KT는 위기 상황에서 김도영과 정면 승부를 피했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회말 김도영이 2루 플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회초 2사 1루 김도영이 오윤석의 땅볼타구를 잡아 원바운드 송구로 1루에서 타자주자를 잡아낸 뒤 미소짓고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

이강철 KT 감독은 경기 전에 이런 상황을 이미 예고했다.

이 감독은 "우리는 이기는 경기를 해야 한다. 거기에 따라서 플레이를 할 것이다. 뒤에 타자와 승부를 해야 하는 상황이면 김도영을 거를 수밖에 없다. 이겨야 되는 것이다. 어쩔 수 없다"고 담백하게 정리했다.

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리그에서 가장 강한 타자였기 때문에 팀 승부가 걸린 상황에서 굳이 맞붙을 이유가 없었다.

김도영은 8회와 9회 타석을 모두 볼넷으로 걸어나갔다.

이와 별개로 KIA는 연장 10회말 변우혁의 끝내기 희생플라이에 힘입어 4대3으로 승리했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com