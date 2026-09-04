'단 1G' KIA 이래서 경계했다, 1078일 만에 잠실 달아올랐다…"지면 큰일 날 텐데"

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "'지면 큰일 날 텐데'라고 생각했다."

단 1경기로 증명했다. LG 트윈스 특급 마무리 고우석이 화려하게 돌아왔다. 상위권 순위 경쟁팀의 경계 속에 미국 메이저리그 도전을 마치고 3년 만에 KBO리그에 복귀했는데, 첫 단추를 잘 끼웠다.

고우석은 4일 잠실 삼성 라이온즈전 4-3으로 앞선 9회 등판해 1이닝 15구 무안타 1볼넷 2삼진 무실점 호투를 펼쳤다. 고우석은 정규시즌 기준 2023년 9월 22일 잠실 NC 다이노스전 이후 1078일 만에 잠실 마운드에 등판, 그해 9월 19일 광주 KIA 타이거즈전 이후 1081일 만에 세이브를 챙겼다. 개인 통산 140번째 세이브라 또 의미가 있었다. 덕분에 LG는 5연승을 질주했다.

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염경엽 LG 감독은 1점차 세이브 상황에 경기 전 예고한 대로 고우석을 마운드에 올렸다. 기존 마무리 투수 손주영이 전날까지 3연투 한 여파로 등판이 어려웠다.

고우석이 불펜 문을 열고 마운드로 걸어 나갈 때 LG 홈팬들은 엄청난 환호를 보냈다. 1078일의 기다림이 묻어나는 함성이었다.

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고우석은 함성을 듣고는 "지면 큰일 날 텐데"라고 생각했다고.

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첫 타자 르윈 디아즈에게 직구 4개를 던져 스트레이트 볼넷을 내줄 때까지는 몸이 덜 풀린 듯했다. 김광삼 투수코치가 마운드에 방문한 이후 고우석은 커터로 구종을 바꿔 승부하기 시작했고, 커브를 섞어 타이밍을 뺏으면서 다음 2타자를 연달아 삼진으로 돌려세웠다. 2사 2루에서 강민호를 2루수 뜬공으로 처리해 경기를 끝냈다.

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고우석은 "일단 결과가 잘 나와서 다행이라고 생각한다. 계속 밸런스를 잡으려 했는데, 첫 타자 때는 조금 어렵더라. 구종 변화가 확실히 효과가 있었다. 구종을 바꿔야겠다고 생각했는데, 코치님께서 바로 구종을 바꾸자고 올라오면서 이야기하시더라. (박)동원이 형이랑 코치님께서 그래서. 아무래도 4구 연속 볼을 던졌으니 다음 타자가 초구는 적극적으로 승부하지 않을 것 같다는 생각이 들어 그냥 한 가운데 앉아달라고 했다"고 설명했다.

이범호 KIA 타이거즈 감독은 고우석이 미국 생활을 정리하고 LG로 돌아온다는 소식을 듣자마자 잔뜩 경계했다. LG와 치열한 3위 싸움을 하고 있는 KIA로선 분명 달갑지 않은 소식이기 때문.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 고우석이 9회 마운드에 오르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

이 감독은 "아무래도 마무리투수가 있는 것과 없는 것은 다르다. 8회에 손주영을 쓰고, 9회에 고우석을 쓰면 7회까지만 이기고 있으면 이길 수 있는 확률이 높아진다는 뜻이다. (고우석은) 그냥 일반 투수가 아니지 않나"라고 이야기했다.

이 감독은 이어 "미국에서 많은 경험을 하고 돌아오는 투수다. 돌아오면 LG의 사기도 올라갈 것이고, 아무래도 불펜이 힘든 상황도 커버가 될 것이다. 굉장히 유리하다고 본다. 외국에 가족들이 있다고 하지만, 혼자 야구장에 나가서 통역밖에 없는 생활과 한국에 와서 홈그라운드에 있는 것은 심리적으로 다르다. 안 될 때는 야구장 나가는 게 두렵지만, 여기(한국) 오면 얼마나 던지고 싶겠나. 미국에서 했던 것들을 보여주고 싶을 테고, 아마 엄청 잘 던질 것이다. 경계가 된다. 5경기 남아 있어서. 아무래도 고우석이 있는 것과 없는 것은 차이가 엄청 크다. 8~9회에 우리가 점수 낼 수 있는 상황이 생기는 것과 안 생기는 것은 엄청 큰 차이"라며 경계했다.

고우석은 "(기사를) 봤다. 사실 잘해야 하는데, (이범호 감독이) 좋게 이야기해 주셔서 감사하게 생각하고 있다"고 화답했다.

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마무리 욕심은 없다. 여전히 LG의 마무리는 손주영이라고 강조했다.

고우석은 "내 역할은 마운드에서 던지는 것이다. 보직 가리지 않고, 감독님께서 시키시는 대로 하겠다"고 밝혔다.

염경엽 감독은 "(고)우석이가 3년 만에 복귀했는데, 140세이브와 3년 만의 첫 세이브를 축하한다"며 천군만마의 합류를 반겼다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com