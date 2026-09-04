'LG도 놀란 113구' 삼성 투혼의 에이스, 재계약 시급하다…"뛰어 올라오길래, 정말 멋있더라"

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "정말 멋있다고 생각했어요."

삼성 라이온즈 에이스 크리스 페덱의 투혼은 상대팀 LG 트윈스 타자들도 감명 깊었던 듯하다. 비록 페덱은 승패 없이 물러났고, 팀도 패배했으나 삼성이 재계약해야 할 이유는 또 하나 늘어났다.

페덱은 4일 잠실 LG 트윈스전에 선발 등판해 5⅓이닝 4안타 2볼넷 5삼진 3실점을 기록했다. 6회 3-1 리드 상황에서 투구 수가 113개까지 불어나는 바람에 교체됐는데, 불펜이 끝내 도와주지 못했다. 삼성은 3대4로 역전패해 2연패에 빠졌다.

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페덱은 5회까지 LG 타선을 무실점으로 틀어막긴 했지만, 워낙 LG 타자들이 까다롭다 보니 투구 수가 많았다. 6회를 시작하기 전에 투구 수가 98개에 이르렀다.

과거에는 선발투수가 110~120구 정도 던지는 일이 흔했지만, 요즘에는 100구 내외로 끊는 게 보통이다. 국내 투수였다면 6회부터는 불펜이 등판할 차례였다.

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하지만 페덱은 6회에도 마운드에 올랐다. 미국 메이저리그에서 32승을 거둔 선발투수답게 이닝 책임감이 대단했다. 앞선 2경기 모두 100구 이상 투구를 하기도 했다. 지난달 23일 창원 NC 다이노스전은 8이닝 109구, 지난달 29일 대구 KT 위즈전은 6이닝 102구를 던졌다.

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LG 문보경은 "되게 멋있다는 생각이 들었다. 나는 항상 투수가 바뀔 것 같은 느낌이 들 때 상대 불펜 쪽을 보면서 이제 누가 올라오는지 확인한다. 페덱이 뛰어 올라오길래 멋있다고 생각했다"고 솔직하게 표현했다.

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페덱은 6회말 선두타자 신민재에게 중전 안타를 맞으면서 이닝을 마무리하기가 버거워졌다. 박해민을 우익수 뜬공으로 잘 처리했지만, 오스틴 딘을 볼넷으로 내보내 1사 1, 2루가 됐다. 송찬의에게 중전 적시타를 허용해 3-1로 쫓겼고, 투구 수가 이미 너무 많아 더 끌고 가기가 어려웠다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 3회 실점 위기의 순간 마운드를 찾은 삼성 박진만 감독이 선발 페덱을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

문보경은 바뀐 투수 이승민에게 우중간을 완전히 가르는 2타점 적시 2루타를 뺏어 3-3 균형을 맞췄다. 페덱과 삼성의 승리가 날아간 결정적 장면이었다.

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하지만 문보경은 페덱을 피해서 다행이라고만 생각했다. 그만큼 이날 LG 타자들이 타석에서 느낀 페덱의 구위는 엄청났다.

페덱은 직구(41개) 체인지업(28개) 커터(18개) 커브(12개) 슬라이더(11개) 투심(3개) 등 6가지 구종을 섞어 던졌다. 직구의 최고 구속은 152㎞까지 나왔다.

문보경은 "페덱의 공이 정말 좋았다. 내가 앞에 두 타석에서도 정타를 못 쳐서 만약에 페덱이 올라왔다면 좀 어려웠을 것 같다"며 "이름도 엄청 유명한 선수였고, 좋은 성적을 내고 있고 좋은 공을 갖고 있는 투수였다. 나는 정말 적극적으로 치려고 했는데, 워낙 어려운 코스로 들어와서 손이 잘 안 나가더라. 나는 빠른 카운트에 해결하고 싶었는데, 워낙 공이 좋으니까 인플레이 타구가 더 안 나왔던 것 같다"고 덧붙였다.

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삼성은 올 시즌 도중 페덱을 대체 외국인으로 영입해 47만3333달러(약 6억원)를 안겼다. 풀타임으로 영입했다면 상상할 수 없었을 금액.

놀라운 것은 페덱의 태도였다. 메이저리그 커리어가 꽤 있는 선수인데도 KBO리그에 도전하는 자세가 매우 진지했다. 미국에서 했듯이 매 경기 자신의 루틴을 지키고, 또 기대에 걸맞은 구위를 마운드에서 보여주며 삼성의 재계약 0순위로 떠오르고 있다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 삼성 선발 페덱이 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com