'이러니 라인업에서 뺄 수가 있나'…부진 속에도 선발 밀어붙인 사령탑, 전의산 폭발에 제대로 웃었다 [인천 포커스]

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] 투수는 실점을 막아낼 수는 있어도 스스로 점수를 뽑아낼 수는 없다. 페드로 아빌라가 101구 3피안타 무실점이라는 압도적인 완봉승을 수확했지만, 타선의 든든한 득점 지원이 없었다면 불가능했을 승리다.

갈 길 바쁜 5위 두산 베어스를 상대로 4대0 완승을 거둔 4일 인천 경기. 승리의 발판을 놓은 주인공은 4회와 6회 연타석 솔로 아치를 그리며 가운데 담장을 두 번이나 넘겨버린 SSG 랜더스의 차세대 거포 전의산이었다.

4회말 2사 후 박신지의 146㎞ 직구를 통타해 125m짜리 솔로포(시즌 8호)를 날린 뒤 조형우와 백투백 홈런을 합작했고, 6회말에는 베테랑 이용찬의 133㎞ 포크볼을 걷어 올려 똑같은 125m짜리 연타석 대포(시즌 9호)를 폭발시켰다.

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경기 후 만난 전의산은 긴 슬럼프의 어두운 터널을 뚫어낸 안도감과 함께, 힘든 시간 끝까지 믿음을 보내준 이숭용 감독과 코칭스태프, 선배들을 향한 벅찬 감사를 전했다.

전의산은 "오랜만에 홈런을 쳐서 개인적으로도 기분이 정말 좋다"라며 "무엇보다 중요한 경기에서 팀 승리에 확실하게 기여한 것 같아 훨씬 더 뜻깊고 기쁘다. 오늘처럼 팀 전체가 하나로 뭉친 좋은 분위기를 앞으로도 계속 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 소감을 밝혔다.

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최근 극심한 타격 침체에 빠져 있던 전의산이 부활할 수 있었던 열쇠는 '단순함(Simple)'이었다. 폼을 뜯어고치거나 결과를 미리 걱정하기보다, 배팅 타이밍에만 모든 신경을 집중했다.

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전의산은 연타석 홈런의 비결에 대해 "요즘 타격감이 너무 안 좋아서 타석에서 생각이 너무 많아지는 걸 느꼈다"라며 "그래서 이번 경기에서는 복잡한 생각을 최대한 줄이고 타석에 섰다. 배팅 연습을 할 때부터 오직 '타이밍' 하나만 신경 썼다"라고 털어놓았다.

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이어 "타격 파트 코치님들께서도 내가 다른 잡념 없이 타격 메커니즘과 집중력을 유지할 수 있도록 정말 많은 도움을 주셨다"라며 "욕심부리지 않고 오직 '상대 투수의 타이밍에만 내 스윙을 맞추자'는 마음가짐 하나로 가볍게 배트를 돌렸는데, 그게 2타석 연속 좋은 결과로 이어졌다"라고 설명했다.

기대치가 높았던 만큼, 방망이가 침묵할 때 찾아오는 심적 고통은 상상 이상이었다. 벼랑 끝에 몰렸던 그를 지탱해 준 것은 사령탑의 굳건한 신뢰와 동료들의 격려였다.

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전의산은 "솔직히 야구가 마음대로 안 풀릴 때는 정신적으로 정말 힘들고 괴로웠다"라고 솔직한 속내를 털어놨다.

이어 "그럴 때마다 타격 코치님들과 선배님들이 다가와 아낌없이 조언을 건네주시고 다독여주셔서 다시 힘을 낼 수 있었다"라며 "특히 이숭용 감독님께서 타격감이 떨어져 있을 때도 선발 라인업에 계속 이름을 넣어주시며 기회를 주셨다. '감독님의 믿음에 반드시 잘해서 보답해야 한다'는 절박한 생각이 가장 큰 채찍질이 됐다. 앞으로도 꾸준히 좋은 경기력으로 보답하고, 열성적으로 응원해 주시는 팬 여러분께도 매 순간 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다"라고 각오를 다졌다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com