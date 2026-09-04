"청라돔까지 함께 하고 싶다"…SSG팬들은 좋겠네→아빌라 공언 "최소 2년은 한국에서 던질 것" [인천 포커스]

사진제공=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "내년과 내후년까지 최소 2년은 무조건 한국에 남고 싶다."

9이닝 3피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점, 투구 수 단 101개, 'KBO리그 현역 최고의 투수'임을 스스로 증명하며 마운드를 지배한 페드로 아빌라(SSG 랜더스)의 입에서 SSG 팬들이 가장 듣고 싶어 했던 최고의 '선물'이 터져 나왔다.

아빌라는 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 두산 베어스와의 홈경기에서 눈부신 완봉 역투로 팀의 4대0 완승을 이끌며 시즌 5승(1패)째를 따냈다.

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이숭용 감독도 아빌라에 대한 찬사가 끊임없이 이어진다. 4일 경기 전에는 "내년에 재계약해서 풀타임 시즌을 함께 치르고 싶다"고 말했고 경기후에는 "아빌라를 감독으로서 진심으로 리스펙한다"라는 최고의 찬사를 보냈다.

외국인 선수들에게 재계약 질문은 보통 시즌 종료 후로 미루거나 원론적인 답변으로 피해 가기 일쑤다. 하지만 아빌라는 막힘없이 시원하게 자신의 미래 구상을 밝혔다.

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이숭용 감독의 재계약 희망 메시지를 전해 들은 아빌라는 "감독님 말씀에 깊이 감사드린다"라며 "내년뿐만 아니라 내후년에도 한국 팬들과 팀에 제 투구를 계속해서 보여주고 싶다"라고 활짝 웃었다.

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이어 "선수 생활을 하는 동안 영원히 있겠다고 100% 장담할 수는 없겠지만, 최소 2년은 무조건 한국에 꼭 남고 싶다"라고 단호하게 못박았다. 단순히 '1년 계약'을 넘어 최소 2년 동안 랜더스의 확고한 에이스로 한국 무대를 지키겠다는 강력한 의지를 공언한 셈이다.

사진제공=SSG 랜더스

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한편 이날 경기를 마친 뒤 아빌라가 관중석의 가족들과 애틋하게 눈을 맞추며 교감하는 모습은 팬들에게 큰 감동을 안겼다. 그 감격적인 순간 뒤에는 아내와의 귀엽고 유쾌한 비하인드 스토리가 숨어 있었다.

아빌라는 완봉승 직후 가족들을 바라봤던 감정에 대해 "평소에도 아내에게 '언젠가는 꼭 완봉승을 해낼 거야'라고 자주 말해왔다"라며 미소를 지었다. 이어 "사실 직전 등판(8월 29일 KIA 타이거즈전)에서 7이닝을 던지고 내려왔을 때, 아내가 장난스럽게 '야, 너 왜 2이닝을 더 못 던지고 내려왔어?'라고 타박 아닌 타박을 하더라"면서 "그때 아내에게 '다음에 등판하면 무조건 완봉승 보여줄게'라고 큰소리를 쳤는데, 오늘 그 약속을 곧바로 지킬 수 있어서 더욱 뜻깊고 가슴이 벅찼다"라고 털어놨다.

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SSG의 후반기 대반등(후반기 승률 3위)의 중심에는 단연 아빌라가 있었다. 주축 베테랑들의 줄부상 속에서도 선발 로테이션의 든든한 중심을 잡아주며 토종 투수들의 동반 반등을 이끌었다.

특히 이날 두산전 완봉승은 아빌라의 진가를 완벽히 보여준 한판이었다. 불필요한 공을 줄이고 시속 150㎞대 중반을 넘나드는 직구와 날카로운 변화구로 두산 타선을 요리하며 2시간 15분 만에 경기를 지워버렸다. 마운드 위에서는 카리스마 넘치는 에이스지만, 더그아웃에서는 팀 승리를 위해 헌신하고 한국 무대에 완벽히 녹아든 외국인 투수의 전형이다.

사진제공=SSG 랜더스

고재완 기자 star77@sportschosun.com