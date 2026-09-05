오타니가 받은 '뜻밖의 선물', 50-50 ML 역사상 최고의 퍼포먼스 공인...MLB.com '개인시즌 톱10' 공개

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2024년 9월 20일(한국시각) 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 7회초 좌월 솔로홈런을 터뜨리고 있다. 이 홈런으로 오타니는 메이저리그 역사상 최초로 시즌 50홈런-50도루를 달성했다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이가 2024년 9월 20일(한국시각) 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스전에서 1회초 3루 도루에 성공하고 있다. 시즌 50호 도루. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 올해 미국 독립 250주년을 기념해 '250-250: 메이저리그 톱10'이라는 특집 기획 기사를 연재하고 있다. 1876년 출범한 내셔널리그(NL)와 1901년 창립한 아메리칸리그(AL), 니그로리그 역사를 통틀어 25개의 부문별 '톱10'을 선정해 소개하고 있다.

매체는 4일(한국시각) 그 24번째 순서로 '톱10 개인 시즌(Top 10 individual seasons)'을 공개했다.

오타니 쇼헤이는 2024년 54홈런, 59도루를 마크, 역사상 최초로 50-50을 달성했다. 사진=MLB 공식 X 계정

1위의 주인공은 오타니 쇼헤이다. LA 다저스로 이적한 2024년 달성한 50홈런-50도루가 메이저리그 역사상 개인이 한 시즌 이룬 가장 위대한 업적이라는 평가다.

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오타니는 10년 7억달러에 FA 계약을 맺고 다저스 유니폼을 입은 첫 해 지명타자로만 뛰었다. 직전 시즌 9월 LA 에인절스에서 오른쪽 팔꿈치 수술을 받아 투수로는 재활을 진행하고 있었다. 투타 겸업을 중단했지만, 타자로는 놀라운 시즌을 보냈다.

159경기에 출전해 타율 0.310(636타수 197안타), 54홈런, 130타점, 134득점, 59도루, 출루율 0.390, 장타율 0.646, OPS 1.036, OPS+ 187, 411루타를 기록했다. NL에서 홈런, 타점, 출루율, 장타율, OPS, OPS+ 1위였고, 양 리그를 합쳐서는 득점과 루타 1위였다. bWAR 9.0은 자신의 커리어 하이다.

베이브 루스 개인 최고의 시즌은 1923년이다. 그해 루스는 bWAR 14.1을 올리며 라이브볼 시대 최고 기록을 세웠다. AP연합뉴스

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오타니는 8월 역대 6번째로 40-40을 찍은 뒤 전 세계 메이저리그 팬들의 이목이 집중되던 9월 20일 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 마이애미 말린스와의 경기에서 홈런 3방, 도루 2개를 올리며 50홈런과 50도루를 동시에 돌파했다. 6타수 6안타 10타점 4득점을 올린 그날 마이애미전은 개인의 역대 최고의 퍼포먼스 경기로도 평가받았다.

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역사상 가장 빛나는 정규시즌을 마무리한 오타니는 이어 열린 포스트시즌서도 맹활약하며 생애 첫 월드시리즈 우승을 차지한 뒤 2년 연속 및 생애 3번째 MVP에도 등극했다.

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1920년 라이브볼 시대 개막 이후 bWAR 역대 최고 기록은 1923년 뉴욕 양키스 베이브 루스가 올린 14.1이지만, MLB.com은 2024년 오타니를 더 높이 평가했다. 루스는 그해 152경기에서 타율 0.393(522타수 205안타), 41홈런, 130타점, 151득점, 17도루, 170볼넷, OPS 1.0309를 마크했다. 당시 루스는 메이저리그에서 독보적인 타자였다.

드와이트 구든은 1985년 라이브볼 시대 들어 두 번째로 낮은 1.53의 평균자책점을 올렸다. AP연합뉴스

'역대 최고의 퍼포먼스 시즌' 2위는 1985년 뉴욕 메츠 투수 드와이트 구든이 차지했다.

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그는 그해 35경기에 선발등판해 276⅔이닝을 던져 24승4패, 평균자책점 1.53, 268탈삼진을 올리며 NL 사이영상을 거머쥐었다. 당시 20세였던 그는 역대 최연소 사이영상 수상자다. 8번의 완봉승을 포함해 16번의 완투를 했다. 지금은 상상할 수 없는 투구이닝과 완투 능력이다.

그해 구든의 bWAR은 12.2로 1920년 이후 투수로는 최고의 기록으로 남아 있다. 평균자책점은 1968년 밥 깁슨(1.12)에 이어 2위. 그러나 구든은 그 뒤로 최고 투수의 영광은 다시 안지 못했다. 잦은 부상이 그의 행보를 가로막은 것이다. 1994년을 끝으로 메츠를 떠난 그는 뉴욕 양키스, 클리블랜드 가디언스, 휴스턴 애스트로스, 탬파베이 레이스 등에서 '저니맨' 신세로 보내다 2000년을 끝으로 유니폼을 벗었다. 통산 2800⅔이닝, 194승, 68완투, 평균자책점 3.51, 2293탈삼진 가지고는 명예의 전당에 입성하기는 어려웠다.

2001년 10월 6일 퍼시픽벨 파크에서 열린 홈경기에서 박찬호로부터 시즌 71호 홈런을 터뜨리고 있는 배리 본즈. 사진=MLB.com 캡처

이어 2001년 역대 한 시즌 최다인 73홈런을 친 샌프란시스코 자이언츠 배리 본즈가 3위에 선정됐다. 본즈는 10월 6일 퍼시픽벨파크(현 오라클파크)에서 열린 LA 다저스전에서 1회말 우중간 솔로홈런을 터뜨리며 종전 최다인 1998년 마크 맥과이어의 70개를 경신했다. 이어 3회에도 중월 솔로포를 날리며 최전성기의 파워를 과시했다. 당시 그에게 시즌 71호, 72호포를 연타석으로 내준 다저스 투수가 바로 박찬호다. 본즈는 시즌 최종전에서도 홈런 1개를 추가했다.

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본즈는 그해 153경기에서 타율 0.328, 73홈런, 137타점, 129득점, OPS 1.379, bWAR 11.9를 마크하며 생애 4번째 MVP에 올랐다. 이후 2004년까지 4년 연속 NL MVP의 위업을 달성하는데, '스테로이드 시대'를 상징하던 그는 은퇴 후 결국 명예의 전당에 들어가지 못했다.

4위는 1923년 루스였고, 이어 1999년 보스턴 레드삭스 페드로 마르티네스(213⅓이닝 23승 ERA 2.07 313탈삼진, AL 사이영상), 1956년 양키스 미키 맨틀(타율 0.353 52홈런 130타점, 양 리그 통합 트리플크라운 및 AL MVP), 1967년 보스턴 칼 야스트렘스키(타율 0.326 44홈런 121타점, AL 트리플크라운 및 MVP), 1988년 다저스 오렐 허샤이저(267이닝 23승 ERA 2.26 178탈삼진, 59이닝 연속 무실점, NL 사이영상)1921년 니그로리그 오스카 찰스턴, 2001년 시애틀 매리너스 스즈키 이치로(타율 0.350 242안타 56도루, AL 신인왕 및 MVP) 순으로 랭크됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com