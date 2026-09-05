'충격과 공포의 커터쇼' 번트도 못댔다, "나오기 전에 끝내야죠" 바람은 공염불, 3년전 고우석이 아니다

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 승리한 LG 고우석이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 정현석 기자]"선발 투수는 아니니까 나오기 전에 게임을 정리해야죠."

지난 1일 롯데전을 앞두고 취재진과 만난 삼성 라이온즈 박진만 감독은 LG 트윈스로 복귀한 고우석의 계약 소식을 접한 뒤 이렇게 말했다.

LG 트윈스와의 잠실 3연전을 앞두고 시차 적응과 컨디션 조율 등을 감안해 고우석이 등판하지 않기를 바라는 속내를 농담 섞어 전하며 "고우석이 나오기 전에 승부를 끝내야 한다"는 계산을 세웠다.

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하지만 삼성의 이 같은 바람은 허무하게 무너졌다.

4일 잠실 LG전.

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삼성은 빅리그 112승 LG 에이스 카라스코를 상대로 3득점 하며 승기를 가져오는 듯 했다.

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4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 삼성 선발 페덱이 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

삼성 에이스 크리스 페덱이 113구 역투로 6회까지 마운드에 오르며 투혼을 보였지만, 불펜진이 6회에만 동점과 3-4 역전을 차례로 허용하며 끌려갔다.

낯 선 스타일의 좌완 케네디를 2이닝 동안 공략하지 못하자 기어이 고우석에게 세이브 상황을 만들어주고 말았다. 최악의 시나리오가 현실이 된 셈.

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1점 차 터프 세이브 상황에 마운드에 오른 메이저리거 고우석은 과거와 달랐다.

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빠른 공과 슬라이더 위주의 투구 패턴을 넘어 다양한 변화구를 구사했다.

특히 150km에 육박하는 최고 149km '공포의 커터'에 삼성 타자들의 배트가 연신 허공을 갈랐다.

7일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 삼성 양우현이 타격을 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.07/

시작은 불안했다. 3년 만의 복귀전에 홈런 타자 디아즈를 맞아 살짝 긴장한 듯 직구 4개가 연이어 빠지며 스트레이트 볼넷을 허용했다.

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그러나 위기는 '공포의 커터'와 함께 순식간에 삼진 쇼로 돌변했다.

무사 1루에서 삼성은 희생번트를 위해 박승규 타석에 대타 양우현을 냈다.

하지만 웬만한 직구보다 빠른 2구 연속 커터에 양우현은 번트도 대지 못했다. 결국 20㎞ 느린 커브에 배트 한번 내보지 못한 채 3구 삼진.

1일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.01/

삼진을 잡고서야 고우석의 긴장이 풀렸고, 자신감이 올라갔다.

정교한 타격을 자랑하는 교타자 류지혁마저 1사 2루 득점권에서 최고 149km에 달하는 묵직한 커터에 연속 헛스윙을 남발하며 삼진으로 물러났다. 베테랑 강민호 역시 커터와 직구의 조합에 밀려 내야 뜬공으로 물러나며 경기 종료.

단 15구 만에 4대3 승리를 지키고 복귀전 세이브를 챙긴 고우석은 KBO 리그 통산 140세이브를 달성함과 동시에 기분좋은 복귀 신고식을 치렀다.

"고우석을 피하고 싶다"던 삼성의 바람은 공염불이 됐다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 3회 실점 위기의 순간 마운드를 찾은 삼성 박진만 감독이 선발 페덱을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

에이스 페덱을 앞세우고도 첫 경기를 내주며 7연승 후 2연패를 뼈아픈 역전패로 당한 삼성의 부담은 두 배로 커졌다.

연투로 이날 등판하지 않았던 마무리 손주영이 5일부터 세이브 상황에 등판할 수 있게 됨에 따라 승부처 고비마다 고우석의 '공포의 커터'를 만나야 할 판이다.

고우석 커터의 위력을 확인한 삼성 타자들로선 남은 주말 2연전 내내 압박감에 시달릴 전망이다.

예전의 고우석이 아니다. 메이저리그라는 거친 도전의 공간에서 확실하게 업그레이드 돼 돌아온 LG 필승카드가 상대팀을 공포로 몰아넣고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com