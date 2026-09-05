KIA에서 새출발할래? 앤더슨 'LAA서 방출' FA 신분 됐다…'7년차 베테랑' 최근 두시즌 최악의 성적표

[스포츠조선 강우진 기자]KIA 타이거즈에서 뛰었던 우완 투수 숀 앤더슨이 구단에서 방출돼 FA(자유계약선수)가 됐다.
포브스는 4일(한국시각) 'LA 에인절스에서 지명할당(DFA)됐던 베테랑 투수 앤더슨은 FA를 선택했다'며 '앤더슨의 결정은 새로운 구단주 체제가 공식적으로 시작되기도 전에 발생한 첫 번째 로스터 변화였다'고 보도했다.
에인절스는 오랜 기간 구단주였던 아르테 모레노가 구단을 매각하기로 합의하면서 새로운 시대에 접어들게 됐다. 조직의 대대적인 변화를 앞두고, 앤더슨이 그 시작을 알리게 됐다. 지난달 말 에인절스는 15일짜리 부상자 명단(IL)에서 복귀한 앤더슨을 DFA했다. 시즌 대부분을 구단과 마이너리그 사이를 오간 앤더슨에게 불안감이 엄습했다. 앤더슨은 구단의 DFA를 받아들이는 대신 FA를 선택했다. 7년 동안 메이저리그에서 뛰어온 앤더슨은 또 한 번 이제 자유계약시장에 나갈 기회를 얻게 됐다.
앤더슨은 지난 시즌 메이저리그에서 상당한 어려움을 겪었다. 이 기간 에인절스 소속으로 11⅓이닝을 던졌으며, 6개의 홈런을 허용했고, 평균자책점(ERA)은 10.32에 달했다. 마이너리그에 주로 머물며 힘겨운 시간을 보냈다. 2026시즌도 고무적인 성적을 보여주지는 못했다. 고작 20이닝을 던졌고, ERA는 7.65였다. 트리플A에서도 43⅔이닝 동안 4.95의 ERA를 기록하면서 만족스럽지 못했다.
엔더슨은 앞서 KBO리그에서 준수한 활약을 펼친 선수다. 그는 2023년 KIA에서 뛰면서 79이닝을 던졌고, 4승 7패 평균자책점 3.76을 마크했다. 이후 그는 메이저리그에 다시 복귀했다. 메이저리그 통산 183⅓이닝을 던지며 6승 7패, 평균자책점 6.53을 기록했다.
그는 메이저리그에서 도전을 계속 이어갈 것으로 예상된다. 여전히 상대 타자를 삼진으로 돌려세우는 데 능하다. 7년차 베테랑으로 경험도 많기 때문에 어린 선수가 많은 구단이 눈여겨볼 수 있다. 선택을 받지 못한다면 에인절스가 마이너리그로 다시 데려올 가능성도 여전히 남아 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com