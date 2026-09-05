KIA에서 새출발할래? 앤더슨 'LAA서 방출' FA 신분 됐다…'7년차 베테랑' 최근 두시즌 최악의 성적표

2023 KBO리그 KIA타이거즈와 LG트윈스의 경기가 2일 잠실야구장에서 열렸다. KIA선발투수 앤더슨이 역투하고 있다. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2023.07.02/

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[스포츠조선 강우진 기자]KIA 타이거즈에서 뛰었던 우완 투수 숀 앤더슨이 구단에서 방출돼 FA(자유계약선수)가 됐다.

포브스는 4일(한국시각) 'LA 에인절스에서 지명할당(DFA)됐던 베테랑 투수 앤더슨은 FA를 선택했다'며 '앤더슨의 결정은 새로운 구단주 체제가 공식적으로 시작되기도 전에 발생한 첫 번째 로스터 변화였다'고 보도했다.

2023 KBO리그 KIA타이거즈와 LG트윈스의 경기가 2일 잠실야구장에서 열렸다. KIA 앤더슨이 LG 6회말 1사후 박동원에게 좌월 솔로 홈런을 허용하고 있다. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com /2023.07.02/

에인절스는 오랜 기간 구단주였던 아르테 모레노가 구단을 매각하기로 합의하면서 새로운 시대에 접어들게 됐다. 조직의 대대적인 변화를 앞두고, 앤더슨이 그 시작을 알리게 됐다. 지난달 말 에인절스는 15일짜리 부상자 명단(IL)에서 복귀한 앤더슨을 DFA했다. 시즌 대부분을 구단과 마이너리그 사이를 오간 앤더슨에게 불안감이 엄습했다. 앤더슨은 구단의 DFA를 받아들이는 대신 FA를 선택했다. 7년 동안 메이저리그에서 뛰어온 앤더슨은 또 한 번 이제 자유계약시장에 나갈 기회를 얻게 됐다.

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앤더슨은 지난 시즌 메이저리그에서 상당한 어려움을 겪었다. 이 기간 에인절스 소속으로 11⅓이닝을 던졌으며, 6개의 홈런을 허용했고, 평균자책점(ERA)은 10.32에 달했다. 마이너리그에 주로 머물며 힘겨운 시간을 보냈다. 2026시즌도 고무적인 성적을 보여주지는 못했다. 고작 20이닝을 던졌고, ERA는 7.65였다. 트리플A에서도 43⅔이닝 동안 4.95의 ERA를 기록하면서 만족스럽지 못했다.

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈 경기. 6회말 2사 1루 앤더슨이 교체된 후 정명원 코치와 이야기하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.5.16/

엔더슨은 앞서 KBO리그에서 준수한 활약을 펼친 선수다. 그는 2023년 KIA에서 뛰면서 79이닝을 던졌고, 4승 7패 평균자책점 3.76을 마크했다. 이후 그는 메이저리그에 다시 복귀했다. 메이저리그 통산 183⅓이닝을 던지며 6승 7패, 평균자책점 6.53을 기록했다.

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그는 메이저리그에서 도전을 계속 이어갈 것으로 예상된다. 여전히 상대 타자를 삼진으로 돌려세우는 데 능하다. 7년차 베테랑으로 경험도 많기 때문에 어린 선수가 많은 구단이 눈여겨볼 수 있다. 선택을 받지 못한다면 에인절스가 마이너리그로 다시 데려올 가능성도 여전히 남아 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com