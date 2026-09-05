'페덱-보스-후라도' 꿈의 선발 트리오 현실될 뻔… LG의 행운, 보스는 잠실 엔딩

지난 3일 대구 라이온즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와의 주중 3연전 마지막 경기에 앞서 주말 LG 트윈스와의 잠실 3연전을 위해 4일 선발 페덱과 함께 미리 이동을 준비하는 보스와 후라도. 대구=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[스포츠조선 정현석 기자]'그날'의 갑작스러운 폭우가 아니었다면…

'페덱-보스-후라도' 꿈의 외인 선발 트리오를 잠실 3연전에서 볼 뻔 했다.

지난달 30일 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈-KT 위즈전.

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경기 시작 2시간쯤 앞두고 갑작스럽게 쏟아부은 집중 호우에 그라운드가 침수되고 덕아웃까지 범람했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 페덱이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

결국 오후 4시 35분경 최종 우천 취소 결정이 내려졌다. 강렬했던 '폭탄 비'는 이날 선발 등판 예정이던 보스의 KBO 리그 마지막 일정표를 뒤바꿔놓았다.

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등판이 미뤄진 보스는 9월 1일 대구 롯데 자이언츠전에 선발 등판해 눈부신 호투를 펼쳤다.

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7이닝 6안타 1볼넷 6탈삼진 무실점. KBO 리그 입성 후 개인 최다 이닝이자 첫 무실점 역투를 펼치며 시즌 2승째와 2경기 연속 퀄리티스타트(QS)를 달성했다.

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리그에 완전히 적응하며 등판을 거듭할수록 강력해지는 모습. 어깨 부상중이던 아리엘 후라도의 복귀가 임박하면서 보스와의 이별을 앞둔 삼성으로서는 아쉬움이 더 커질 수밖에 없는 피칭이었다.

후라도 복귀가 6일 잠실 LG 트윈스전으로 확정됨에 따라, 1일 롯데전이 보스의 마지막 선발 경기가 됐다.

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25일 서울 고척돔에서 열린 KBO리그 키움과 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 보스. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.25/

만약 30일 경기가 정상 진행되었다면 계약 만료일이 9월 15일까지인 보스는 후라도 복귀 하루 전인 5일 잠실 LG전에 피날레 등판할 수 있었다.

LG와의 이번 주말 3연전에 '페덱-보스-후라도'라는 역대급 외국인 선발 3명이 동시 출격하는 진풍경이 연출될 뻔 했다.

삼성 유니폼을 입고 뛴 보스의 KBO 공식 경기 역시 6경기가 아닌 7경기로 늘어날 수 있었던 상황. 하지만 우천 순연으로 보스의 LG전 등판이 불가능 해지면서 삼성은 5일 선발로 좌완 이승현을 예고했다. LG의 톨허스트와 선발 맞대결을 펼친다.

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평소 "선수의 부상을 방지하기 위해 비가 오면 순리대로 경기를 안하는 편이 낫다"는 확고한 소신을 가진 박진만 감독으로서도, 지난 30일 KT전 우천 취소 만큼은 살짝 아쉬울 수 있었던 대목.

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

보스는 지난 3일 대구에서 열린 주중 롯데와의 3연전 마지막 경기를 앞두고 페덱, 후라도와 함께 경기 전 먼저 서울로 상경했다.

임무를 다하고 계약 종료를 앞두고 있지만 승리 피자를 돌리고, 끝까지 원정길에 동행하며 동료들과 함께하는 끈끈한 '동료애'를 선보인 보스.

오는 6일 후라도의 1군 엔트리 등록과 함께 삼성 라이온즈 선수단과 진짜 이별을 맞이하게 된다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com