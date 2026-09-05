'이 만남 찬성이오' 하주석·장진혁·김도영·안현민, 챔필서 브로맨스 향연…승부만큼 뜨거웠다[광주 현장]

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[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 4일 광주 KIA 챔피언스필드. 승부를 가르기 전 그라운드는 이미 훈훈한 온기로 가득했다.

KIA와 KT의 경기를 앞두고 두 쌍의 절친이 그라운드에서 반가운 재회를 펼쳐 눈길을 끌었다. 팀 유니폼은 달라도 우정만큼은 변함없었다.

먼저 시선을 사로잡은 건 KIA 하주석과 KT 장진혁의 만남이었다. 두 사람은 한화 이글스에서 함께 유니폼을 입었던 '전우'이자 지금도 연락을 자주 주고받는 각별한 사이다.

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올해 KIA로 트레이드된 하주석은 새 둥지에서 재도약을 노리고 있고 장진혁도 꾸준한 활약으로 KT 타선의 핵심으로 자리매김하고 있다. 소속팀은 달라졌지만 절친의 우정은 계속됐다. 이날도 두 선수는 각각 선발 라인업에 이름을 올리며 팀을 위해 전력을 다했다.

03년생 거포 듀오의 만남도 눈길을 사로잡았다. KIA 김도영과 KT 안현민은 올해 WBC를 계기로 급격히 가까워진 사이. 김도영은 지난해 세 차례의 햄스트링 부상 경험과 재활 노하우를 동기 안현민에게 아낌없이 전했고 안현민은 올해 초 같은 부상에서 두 달 만에 복귀하며 그 고마움을 공개적으로 전하기도 했다.

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부상의 아픔을 함께 이겨낸 두 젊은 거포의 우정은 치열한 승부의 현장에서도 보는 이들의 마음을 따뜻하게 했다.