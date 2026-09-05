"결국 AG 불균형" 1·2위, 5강, 끝난 거 아니었어? 피 말리는 '공포'의 시나리오가 가동됐다

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[스포츠조선 정현석 기자]불과 얼마 전까지만 해도 "1,2위, 5강 팀은 정해졌다"는 시각이 일반적이었다.

KT 위즈와 삼성 라이온즈의 선두 싸움. LG 트윈스, KIA 타이거즈, 두산 베어스의 3위 싸움. "그 안에서 순서 정렬만 남았다"고 했다.

그 만큼 추격자들과의 거리가 멀어보였다.

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하지만 LG, NC의 최근 약진 속 판도가 요동치고 있다. 이제는 사정권이다.

4일 현재 LG는 5연승을 질주하며 1위와 게임 차를 4경기로 바짝 좁혔다. NC는 파죽의 6연승으로 5위 두산 베어스를 4.5경기 차로 턱밑 추격했다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 1,2루 LG 문보경이 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

이미 정해진 줄 알았던 선두권과 5강 구도가 다시 혼돈의 안갯속으로 빠져든 가운데, 시즌 막판 순위싸움의 핵심 변수는 '2026 아이치·나고야 아시안게임'이 될 전망이다.

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아시안게임 야구 대표팀의 소집으로 인한 KBO 리그 선수들의 공백 기간은 9월 14일부터 9월 27일까지 약 2주간이다. 손익 계산과 대비 방안 마련에 촉각을 곤두세우고 있다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 박영현이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

KT 두산 KIA 비상, 핵심 삼총사의 이탈

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가장 전력 누출이 심각한 곳은 선두를 달리는 KT 위즈다. 선발 마운드의 축인 소형준과 오원석, 그리고 뒷문을 책임지는 필승 마무리 박영현이 없다.

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3위를 노리는 KIA 타이거즈(김도영, 박재현, 성영탁)와 두산 베어스(곽빈, 최민석, 박준순) 역시 팀의 기둥 역할을 해온 핵심 자원 3명이 자리를 비우면서 비상이 걸렸다

삼성 라이온즈 역시 핵심 센터라인인 김지찬과 이재현, 좌완 불펜 배찬승이 동시에 차출되며 전력 손실이 불가피하다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 4회 LG 오스틴에게 솔로포를 허용한 두산 선발 곽빈이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

"AG 기간 중 판 뒤집자' 차출 최소화로 미소 짓는 LG·NC

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반면, 선두와 5위 자리를 향해 무서운 기세로 치고 올라오는 LG와 NC는 상대적으로 느긋하다.

LG는 와일드카드로 발탁된 내야수 문보경과 투수 김영우 단 2명 만 차출된다.

메이저리그 도전을 마치고 복귀한 고우석이 4일 잠실 복귀전에서 강력한 구위를 선보였다. 신규 외국인 투수 케네디까지 리그 적응을 마치면서 불펜의 안정성이 대폭 강화됐다. 기존 선발진이 견고히 돌아가는 가운데 최근 3년 사이 두 번의 우승을 차지했던 '우승 타짜'들이 버티고 있어 선두권을 위협할 강력한 다크호스로 꼽힌다.

1일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 김주원이 타격을 하고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.01/

NC 또한 내야수 김주원 1명만 대표팀에 합류해 KBO 리그 10개 구단 중 전력 누수가 가장 적다. '가을야구 진출 확률 1% 미만'이라는 절망적인 상황을 6연승으로 뒤집은 NC는 10개 구단 중 가장 많이 남은 잔여 경기 수(30게임)와 마운드 안정에 박민우 박건우 같은 '타짜'들의 활약을 바탕으로 2년 연속 막판 역전 5강을 꿈꾸고 있다. NC는 이미 지난해 정규시즌 막판에 기적적인 9연승 속에 극적으로 가을야구 진출권을 따낸 바 있다.

약 2주 간의 아시안게임 변수. 누군가에게는 뼈아픈 공백기이자, 다른 누군가에게는 판도를 뒤엎을 최적의 기회가 될 전망.

'끝날 때까지 끝난 게 아니다'라는 요기 베라의 말처럼, 피 말리는 공포의 시나리오가 이미 가동되기 시작했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com