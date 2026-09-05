'7G 타율 0.333' 김하성의 미친 반등! "포스트 시즌 로스터 포함"…잔류시킨 ATL 선택 재평가→내보낸 마테오 1할대 극심한 부진

Atlanta Braves short-stop Ha-Seong Kim (7) celebrates a double on a line drive to left field in the top of the seventh inning during a game against the Washington Nationals at Nationals Park in Washington, DC on Wednesday, September 2, 2026. The Braves beat the Nationals 9-0. Photo by Bonnie Cash/UPI

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[스포츠조선 강우진 기자]김하성이 부활하면서 그를 팀에 남겨둔 애틀랜타 브레이브스의 결정이 호평받고 있다. 최근 7경기에서 3할 타율을 유지하고 있는 김하성은 팀을 떠난 호르헤 마테오보다 훌륭한 선택이었다.

ATL 올데이는 5일(한국시각) '김하성의 부활로 애틀랜타의 트레이드 데드라인 결정이 훨씬 더 좋은 선택으로 재평가되고 있다'고 보도했다.

지난달 트레이드 데드라인을 앞두고 애틀랜타는 유틸리티 마테오를 내보내고, 그보다 몸값이 비싼 김하성을 팀에 남겨두는 선택을 했다. 당시 김하성이 시즌 타율 1할에도 미치지 못하고 있었던 반면, 마테오는 벤치에서 빠른 발과 좋은 수비력을 보여주고 있었다. 이 때문에 구단은 잘못된 결정을 했다는 비판에 시달렸다.

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Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim, right, reaches for the throw on a double hit by Philadelphia Phillies' Luis Arraez during the sixth inning of a baseball game Friday, Sept. 4, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Slocum)

이로부터 한 달이 지난 지금 상황은 완전히 뒤집혔다. 마테오는 탬파베이 레이스에서 고전하고 있는 반면, 김하성은 마침내 부활하고 있다. 김하성은 지난 27일 LA 다저스를 상대로 대타로 나서 끝내기 안타를 때려냈고, 지난 2일에는 3안타 경기를 만들어냈고, 3일에도 안타를 하나 추가하면서 쾌조의 페이스를 보이고 있다. 김하성은 이날도 필라델피아 필리스를 상대로 1타점을 만들어내면서 팀의 공격에 기여하고 있다. 출전 시간이 늘어나면서 유격수 수비에서도 안정적인 모습을 보이고 있다. 타율은 0.117로 아직 갈 길이 멀지만, 타율이 1할대에도 미치지 못했던 시절과 비교하면 반등하고 있는 모습이다. 김하성은 최근 7경기에서 타율 0.333을 마크했다. 0.105를 기록하고 있는 마테오와 비교하면 훌륭한 성적이다.

매체는 '이런 점을 고려하면 애틀랜타가 마테오를 대신해 김하성을 남겨두기로 한 당시의 결정이 끔찍한 선택이 아니었다고 반박할 수 있다'며 '김하성의 공격력 급등 이후 애틀랜타의 선택이 옳았다는 평가가 나오고 있다'고 전했다.

Atlanta Braves right fielder Ronald Acuna Jr. (13) celebrates with Atlanta Braves short-stop Ha-Seong Kim (7) (L) and Atlanta Braves designated hitter Drake Baldwin (30) (R) after hitting a home run in the top of the seventh inning during a game against the Washington Nationals at Nationals Park in Washington, DC on Wednesday, September 2, 2026. The Braves beat the Nationals 9-0. Photo by Bonnie Cash/UPI

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김하성이 타격에서 갈피를 잡으면서 마우리시오 두반에게 휴식을 제공할 기회까지 주어지고 있다. 그동안 유틸리티 플레이어 두반에게 너무 많은 역할이 요구돼 왔기 때문에, 정규시즌 마지막 한 달 동안에는 그에게 휴식을 주는 것이 중요하다. 포스트 시즌에서도 두반의 역할이 중요하기 때문이다. 이제 애틀랜타가 바라는 것은 김하성이 지금의 페이스를 정규시즌이 끝날 때까지 유지하는 것이다. 그렇게 된다면 애틀랜타는 라인업에 충분한 휴식을 제공하면서 동시에 김하성을 포스트 시즌 로스터에 포함시킬 이유를 갖게 된다고 매체는 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com