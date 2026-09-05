충격 소식! 결국 쓰러진 오타니→투수 복귀 고사하고, 타자로도 못 뛴다…LAD 포스트시즌 앞두고 '골머리'

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. 로이터연합뉴스

Sep 2, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) steals second during the second inning against the St. Louis Cardinals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이의 몸상태가 심상치 않다. 그가 2경기 연속 선발 명단에서 제외됐다. 투수 복귀는 고사하고, 타석에서도 서지 못하고 있어 우려는 커지고 있다.

ESPN은 5일(한국시각) '오타니는 이두근과 목과 관련한 문제로 이날 선발 라인업에 이름을 올리지 못했다'며 '2경기 연속 선발 제외다'고 보도했다.

오타니는 지난 3일 세인트루이스 카디널스와의 경기에서 4차례 삼진을 당했고, 몸이 불편한 모습을 보였다. 이후 전날 하루 휴식을 취했는데 오타니는 워싱턴 내셔널스를 상대하는 경기에서도 나서지 못한다.

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AFP연합뉴스

데이브 로버츠 다저스 감독은 포스트시즌을 앞두고 오타니의 몸 상태를 온전히 유지하는데 공을 들이고 있다. 계속해서 휴식을 부여하는 것도 같은 맥락에서다.

로버츠 감독은 오타니의 결장과 관련해 "오타니는 그것이 올바른 결정이었다는 것을 알고 있다"고 말했다.

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오타니는 구단 코칭 스태프에게 오른쪽 이두근과 목이 불편하다고 알렸다. 오타니의 증상은 최근 몇 주 동안 호전되지 않고 있으며, 부상자 명단(IL)에 오를 가능성도 완전히 배제할 수 없는 상황이다. 로버츠 감독도 오타니의 IL 등재 가능성을 이야기하기도 했다.

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오타니는 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근에 지속적인 통증이 있어 지난 7월초부터 투구하지 못하고 있다. 타자로서만 나섰고, 현재 타율은 0.279를 기록 중이다. 부상을 안고 타석을 소화하면서 몸이 무너져 내리기 시작했다. 세인트루이스전에서의 4타석 연속 삼진은 몸이 부내는 위기 신호였다. 오타니의 올시즌 첫 4타석 연속 삼진이었다.

UPI연합뉴스

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사실상 오타니는 이번 시즌 투수로서의 복귀는 어려울 가능성이 크다. 투구가 중단되기 전까지 오타니는 14차례 선발 등판에서 8승 2패, 평균자책점 1.79를 기록했다. 좋은 기록으로 사이영상까지 노리려 했지만, 부상이 발목을 잡게 됐다. 오타니는 최근 불펜 투구까지 소화하면서 투수 복귀를 추진했지만, 몸이 회복되지 않아 등판 일정이 취소됐다. 다저스 입장에서는 에이스 오타니를 무리하게 기용하지 않을 것으로 보인다. 완전한 몸상태가 될때까지 휴식을 부여하고 포스트 시즌을 준비하는게 옳은 선택일 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com