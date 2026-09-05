갑자기 151㎞ 쾅! → 어디서 이런 선발이 뚝 떨어졌지? 끝내기에 묻혀버린 1079일의 기다림. 왕년의 10승투수의 부활 [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 배제성이 동료들의 환영을 받고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 배제성이 나성범의 타구를 호수비로 잡아낸 좌익수 장진혁의 수비에 박수를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 시즌 최고 역투를 펼쳤는데 연장 끝내기 패배를 당하고 말았다. '왕년의 10승 투수' KT 위즈 배제성이 부활을 예고했다.

배제성은 4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 경기에 선발 등판했다.

배제성은 KIA 외국인 에이스 올러와 선발 맞대결을 펼쳐 판정승을 거뒀다. 배제성은 6이닝 무실점, 올러는 6⅔이닝 2실점이었다. 2-0으로 앞서던 KT가 3대4 역전패를 당하면서 배제성의 활약은 묻혔다. 배제성은 시즌 15경기 48⅓이닝 1승 2패 1홀드 평균자책점 3.72를 기록했다.

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배제성은 최고 스피드 151㎞를 기록했다. 쾌조의 컨디션을 자랑했다. 투구수 97개는 패스트볼 57개 슬라이더 37개 포크볼 3개로 구성했다. 사실상 투피치로 KIA 타선을 요리했을 정도로 구위가 매우 뛰어났다.

퀄리티스타트는 무려 1079일 만이었다. 2023년 9월 21일 수원 롯데전 7이닝 무실점 이후 처음이다.

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아시안게임 출혈을 앞둔 KT에 엄청난 희소식이다. KT는 선발투수 소형준 오원석과 마무리투수 박영현이 차출된다. 앞뒤로 큰 구멍이 생겨 고민이 컸는데 적절한 타이밍이 배제성이 살아났다.

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배제성은 고영표 이전 KT의 원조 에이스였다. 2019년과 2020년 연속 10승을 달성했다. 2021년 KT 창단 첫 우승의 주역이다.

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2023시즌이 끝나고 상무에 입대해 병역 의무를 다했다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 선발투수 배제성이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

지난해 복귀한 배제성은 8경기 27이닝 2승 3패 평균자책점 5.67을 기록했다.

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2025년 KT는 고영표-소형준-오원석으로 이어지는 토종 선발 트리오를 완성, 배제성은 제한된 역할을 받았다.

올 시즌을 앞두고 스프링캠프에서 눈도장을 제대로 찍었다. 하지만 어깨 부상이 찾아오면서 개막 합류가 불발됐다. 5월 10일 키움전에 선발투수로 나오며 복귀를 신고했다. 이후 선발과 구원을 오가며 컨디션을 차근차근 끌어올렸다.

이대로면 당분간은 로테이션을 지킬 수 있을 전망이다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com