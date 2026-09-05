김도영 40홈런 가자! KIA 라인업 떴다 → 오늘은 지명타자. 3루수 변우혁 [광주 현장]

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회초 2사 1루 김도영이 오윤석의 땅볼타구를 잡아 원바운드 송구로 1루에서 타자주자를 잡아낸 뒤 미소짓고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 김도영이 오늘은 지명타자로 40홈런에 도전한다.

KIA는 5일 오후 5시 광주 KIA챔피언스필드에서 KT 위즈와 격돌한다.

KIA는 박재현(좌익수)-김선빈(2루수)-김도영(지명타자)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-한준수(포수)-김호령(중견수)-변우혁(3루수)-하주석(유격수)으로 타순을 짰다.

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선발투수는 양현종.

변우혁이 선발 3루수로 나온 점이 눈에 띈다.

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변우혁은 전날 경기 연장 10회말 역전 결승 끝내기 희생플라이를 때렸다. 10회초에 대수비로 들어왔다가 10회말 첫 타석에서 팀을 승리로 이끌었다.

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김도영은 3루를 내주고 지명타자를 맡았다.

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김도영은 KBO리그 역대 최연소 40홈런에 도전하고 있다.

현재 기록 보유자는 이승엽 전 감독이다. 그는 KBO 등록 기준 22세 11개월 5일에 40홈런을 쳤다.

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김도영은 올 시즌 39홈런을 기록했다. 2003년 10월 2일생 김도영은 5일 현재 22세 11개월 3일이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com