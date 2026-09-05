이범호 가슴 철렁! → 정현창 뭔 상황인지 모르더라.. "그것 때문에 미팅도 했다" [광주 현장]

중계화면 캡처

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 그라운드에 나서 박수를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] "그것 때문에 미팅도 했다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 짜릿한 끝내기 순간에 잠시 가슴이 철렁했다. 2루 주자 정현창이 방심한 플레이를 펼치다가 자칫 득점에 실패하는 촌극이 벌어질 뻔했다.

이 감독은 5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KT 위즈와 경기에 앞서 전날 마지막 상황을 돌아봤다.

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3-3으로 맞선 연장 10회말 1사 만루에서 변우혁이 좌중간 깊은 희생플라이를 쳤다. 3루 주자 박정우가 리터치, 홈을 밟아 경기가 끝났다.

그런데 2루에서 돌발 변수가 발생할 수 있었다. 2루 주자 정현창이 베이스를 비우고 3-유간에서 승리를 만끽했다.

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만약 KT가 신속한 중계플레이를 펼쳐 박정우가 홈을 밟기 전에 2루에 공을 던져 정현창을 아웃시켰다면 그대로 이닝 종료다.

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이 감독은 "그것 때문에 끝나고 미팅도 했다. 뛸 거면 리터치를 해서 3루를 가든지 안 뛸 거면 베이스에 붙어서 득점하는 것을 봐야 한다. 주자가 뛰다가 넘어지거나 이랬을 경우에 현창이가 태그 되면 아웃이다. 그런 부분들을 끝나자마자 바로 이야기를 했다. 아직까지 좀 배워야 한다"고 밝혔다.

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상황별 기본 플레이 수칙을 숙달해서 몸이 자동으로 기억하도록 훈련을 해야 한다.

이 감독은 "몇 가지 생각들을 가지고 주루 플레이를 해야 실수가 안 나온다. 뛰고 싶기도 하고 어떻게 해야 될지도 모르겠고 막 그런 상태였다. 현창이가 아직 어린 친구다. 그런 부분들은 코칭스태프가 자꾸 이야기를 해줘서 그런 플레이가 안 나오도록 신경을 꼼꼼히 써야 한다"고 돌아봤다.

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결국 경험 부족이다.

이 감독은 "어떤 상황인지 모르는 것 같더라. 완벽하게 이야기를 해줘야 한다. 젊은 선수들이 경기를 많이 안 나가다 보니까 세밀한 플레이가 부족하다. 말로 먼저 설명을 하고 이렇게 경험을 하고 나면 또 배울 수 있다. 우리 팀에 젊은 선수들이 굉장히 많아서 그런 부분들을 더 세밀하게 체크하겠다"고 진단했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com