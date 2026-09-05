(김)도영아 40홈런 퍼뜩 쳐부러라잉~ KIA 신기록이다! → 한 시즌 만원사례 최다 신기록 세웠다 [광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 전광판에 홈 경기 역대 단일시즌 최다 매진인 31번째 매진에 대한 안내가 나타나고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회말 김도영이 로건에 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] 김도영이 KBO리그 최연소 40홈런에 도전하는 가운데 KIA 타이거즈가 한 시즌 매진 신기록을 세웠다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 KIA의 경기가 오후 3시 15분 부로 2만500석 매진됐다. 올 시즌 31번째 만원사례다.

이는 2024년에 기록했던 기존 구단 최다 기록인 30회를 넘어선 신기록이다.

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이에 앞서 KIA는 지난 8월 29일 경기에서 57경기만에 시즌 누적 관중 101만3984명을 기록, 구단 역사상 최단 경기 100만 관중 돌파 기록을 세우기도 했다.

5일 현재 홈경기 누적 관중 105만4984명(경기당 평균 1만7881명)을 기록 중이다.

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KIA는 역대 최다 관중을 불러모았던 2024년의 125만9249명 기록 경신도 가시권에 두게 됐다.

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KIA 타이거즈 주장 나성범은 "팬 여러분이 보내주신 열정적인 응원과 사랑에 힘입어 선수단 모두 최선을 다하고 있다"며 "반드시 가을 야구에 진출해 야구장을 가득 채워 주신 팬들의 성원에 보답하겠다"고 말했다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 선발투수 양현종이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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한편 김도영은 KBO리그 최연소 40홈런에 도전하고 있다.

현재 기록 보유자는 이승엽 전 감독이다. 그는 KBO 등록 기준 22세 11개월 5일에 40홈런을 쳤다.

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김도영은 올 시즌 39홈런을 기록했다. 2003년 10월 2일생 김도영은 5일 현재 22세 11개월 3일이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com