"기대치가 너무 높았다" 혹평, 빅찬스마다 충격의 삼진, 집중력 급저하, 풀타임 체력난 가중

Sep 1, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (51) enters the dugout to play the Pittsburgh Pirates at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

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[스포츠조선 정현석 기자]샌프란시스코 이정후(28)가 가장 중요한 순간에 배트를 내지 못한 채 얼어붙었다.

이정후는 5일(한국시각) 미국 뉴욕주 플러싱 시티필드에서 열린 2026 메이저리그 뉴욕 메츠와의 원정 경기에 5번 우익수로 선발 출전, 5타수 무안타 2삼진으로 허무하게 돌아섰다.

최근 5경기 타율은 0.063(21타수 1안타)까지 떨어졌고, 시즌 타율 역시 0.280으로 하락세를 그렸다.

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San Francisco Giants outfielder Jung Hoo Lee (51) and fans watch New York Mets Francisco Lindor's ball exit the field to score a home run during the sixth inning of a baseball game, Friday, Sept. 4, 2026, in New York. (AP Photo/Angelina Katsanis)

승부처마다 얼어붙은 배트, 무사 만루 3구 루킹 삼진에 중계진 짙은 아쉬움

이날 경기의 분수령은 2-7로 뒤지던 5회초 공격이었다.

샌프란시스코 타선은 데버스의 2루타와 엘드리지의 볼넷, 힐의 우전안타로 무사 만루 찬스를 잡았다. 타석에 들어선 이정후는 메츠 선발 놀런 맥클린을 상대했으나, 불과 3구 만에 허망하게 돌아섰다. 볼카운트 0-2의 불리한 상황에서 3구째 들어온 96.2마일(약 154.8km)의 높은 몸쪽 싱커에 배트 한번 내밀지 못하고 루킹 삼진으로 아웃됐다.

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현지 중계진은 "오늘 자이언츠에 찾아온 최고의 기회가 스트라이크존 한가운데를 통과하는 볼 하나에 허무하게 사라졌다"며 "이정후답지 않은 선구안과 판단력"이라고 실망감을 보였다.

Sep 2, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants right fielder Jung Hoo Lee (right) congratulates first baseman Rafael Devers (16) after Devers scored a run against the Pittsburgh Pirates during the tenth inning at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

이정후의 삼진으로 부담이 가중된 젊은 타자 드류 캐버너가 2루쪽 병살타를 날리며 무사 만루에서 단 1점도 내지 못한 샌프란시스코는 경기 주도권을 완전히 넘겨주고 말았다.

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2-9로 뒤진 7회초 1사 1, 2루 찬스에서도 좌완 불펜 제프리 얀의 빠른공에 연속으로 헛스윙하며 또 다시 삼진으로 물러나는 등 득점권 찬스마다 침묵을 지켰다.

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현지 매체들은 "이정후가 메이저리그의 강속구를 의식하다 보니 변화구에 배트가 유인당하거나 나쁜 자세의 스윙이 나오고 있다"며 시즌 막판 체력이 떨어지며 약점이 노출되고 있다고 분석했다.

San Francisco Giants' Rafael Devers, right, is greeted by Jung Hoo Lee (51) after scoring on a sacrifice fly by Turner Hill off Pittsburgh Pirates pitcher Camilo Doval during the tenth inning of a baseball game in Pittsburgh, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Gene J. Puskar)

"약점 노출보다 무서운 체력 저하와 집중력 문제"

미국 현지 언론 매체들은 이정후의 최근 부진을 단순한 일시적 슬럼프가 아닌 '풀타임 162경기 체제에서 오는 체력적 한계'로 분석하고 있다.

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시즌 초중반까지만 해도 메이저리그 투수들의 강속구에 정교한 밀어치기로 대응했으나, 130경기 이상을 소화한 9월 들어 배트 스피드가 눈에 띄게 느려졌다.

빠른 공에 타이밍이 늦다 보니 바깥쪽 유인구에 손이 나가거나 정타를 만들지 못하는 악순환이 되풀이되고 있다.

평소 메이저리그 정상급 존 설정 능력을 자랑하던 선구안도 체력 부담 속에 흔들리는 모양새. 지켜봐야 할 공에 스윙이 나가고, 정작 스윙해야 할 볼 스트라이크 존 한가운데 공에는 배트를 내지 못하는 타석에서의 집중력 부재가 노출되고 있다.

Sep 2, 2026; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; San Francisco Giants left fielder Turner Hill (52) and center fielder Jonah Cox (middle) and right fielder Jung Hoo Lee (right) celebrate in the outfield after defeating the Pittsburgh Pirates in ten innings at PNC Park. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images

6년 1억 1300만 달러의 무게, 9월 반등이 시급한 이유

샌프란시스코 자이언츠는 이날 12개의 안타를 치고도 잔루를 남발하며 6대10으로 패하며 연패에 빠졌다.

팀이 내셔널리그 서부지구 하위권에서 고전하는 가운데, 거액의 장기 계약을 맺은 이정후를 향한 팬들과 현지 언론의 평가 기준은 무척 엄격하다.

시즌 평균 타율 0.280은 나쁜 지표는 아니지만, '중심 타자'이자 '팀의 상징'으로 자리매김해야 하는 이정후에게 요구되는 기대치는 그 이상이다.

현지 매체는 "예상보다 낮은 실력의 한계치(Ceiling)"라며 당초 기대치가 너무 높았다고 혹평하기도 했다. 6년 1억 1,300만 달러라는 대형 계약을 맺은 것에 비해 출루율과 장타력이 아쉽다는 평가다.

9월 들어 선발 출전한 4경기 연속 무안타에 그친 흐름을 끊어내지 못한다면, 올시즌 또 다시 아쉬움을 남길 수밖에 없다.

샌프란시스코 코칭스태프는 "이정후의 체력 상태와 스윙 타이밍을 계속 점검 중"이라며 라인업 조정 및 체력 안배 가능성을 내비쳤다. 남은 시즌 이정후가 '체력 문제'를 극복하고 반등을 이뤄낼 수 있을지 관심을 모은다.