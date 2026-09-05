톨허스트와 대등한 5이닝 무실점 이승현, 왜 82구만에 강판했나, 6회 불펜진 와르르[잠실현장]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 벤치의 선택은 옳았다.

좌완 이승현이 'LG킬러' 다운 모습으로 LG 선발 톨허스트와 대등한 선발 맞대결을 펼쳤다.

이승현은 4일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스전에 선발 등판, 5이닝 4안타 1볼넷 5탈삼진 무실점역투로 LG 강타선을 봉쇄했다. 톨허스트가 6회까지 3안타 5탈삼진 무실점 호투로 승리 기회는 없었지만 연패 중 삼성에 있어서는 천금 같은 호투였다.

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이승현은 최고 146㎞ 투심과 주무기인 커브, 슬라이더를 섞어 LG 타선의 타이밍을 빼앗았다.

1회 선두 타자 신민재를 헛스윙 삼진 처리하고도 포일로 무사 1루로 찜찜하게 출발했지만 흔들림은 없었다. 후속 3타자를 삼자범퇴 처리하며 산뜻하게 출발했다.

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4회 삼자범퇴를 제외하고 매 이닝 주자를 내보냈지만, 볼넷을 내주지 않고 침착하게 범타를 솎아내는 집중력이 돋보였다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

다음주부터 4선발 체제를 구상중인 삼성 박진만 감독은 4일 LG전에 좌완 이승현을 선발로 내세운 배경에 대해 상대성을 이유로 꼽았다.

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박 감독은 "이번 주말 상대가 LG전이지 않나. 예전에 좌완 이승현이 LG를 상대로 좋은 기억과 좋은 추억이 많아서 선발로 내세우게 됐다"라며 "9월에는 상대 팀이 누구냐에 따라 선발 투수 운용에 변동이 있을 수 있다"고 설명했다.

실제 이승현은 과거 좌타라인이 강한 LG전에서 강한 면모를 보여왔다.

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구위와 데이터상 상대 타선과의 상성이 좋은 투수를 맞춤형으로 표적 등판시키는 전략을 선택한 삼성 벤치의 의도가 맞아떨어진 경기였다.

하지만 긴 이닝은 무리였다. 지난 7월8일 퓨처스리그에서 콜업된 이후 주로 롱릴리프로 뛴 이승현이 가장 많이 던진 경기는 지난 8월15일 대구 한화전 74구였다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 1사 만루. 구본혁의 볼을 잡지 못한 삼성 김성윤 우익수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회 투구하는 삼성 임기영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

우려대로 이승현이 내려가고 불펜이 가동되기 무섭게 0의 균형이 무너지고 말았다.

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0-0이던 6회 마운드에 오른 임기영이 아웃카운트를 하나도 못잡고 무사만루 위기에서 내려갔다. 배찬승이 1사 만루에서 얕은 외야 뜬공을 잘 유도했지만 우익수의 판단 미스로 선제 2타점 적시타를 허용하고 말았다. 이어진 1사 만루에서 홍창기 희생플라이로 0-3.

82구 만에 마운드를 내려간 이승현이 그리워지는 순간이었다.