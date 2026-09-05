KIA 연이틀 대어 잡았다! 이범호 감독, 선수들 줄줄이 칭찬 릴레이 → "하주석 호수비도 칭찬" [광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 KIA 선수들의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 시즌 10승을 달성한 양현종이 이범호 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 연이틀 대어를 잡았다. 선두 KT 위즈와 주말 3연전 2연승으로 위닝 시리즈를 확보했다.

김도영 40홈런은 안 나왔지만 볼거리가 풍족했다. 이범호 KIA 감독은 선수들 활약을 줄줄이 칭찬했다.

KIA 타이거즈는 5일 광주 챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기에서 6대3으로 승리했다. 주말 3연전 1차전 2차전을 모두 승리, 싹쓸이를 눈앞에 뒀다.

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선발투수 양현종이 시즌 10승을 달성했다. 나성범이 전구단 상대 홈런을 완성했다. 하주석이 멋진 수비로 팀을 위기에서 구했다.

경기 후 이 감독은 "전상현이 8회초 1사 만루 위기상황에서 까다로운 타자를 상대로 병살플레이를 유도해내면서 승리를 거둘 수 있었다. 부담감이 많았을텐데 감독의 기대에 잘 부응해줬다. 하주석의 호수비도 칭찬해주고 싶다"며 기뻐했다.

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양현종은 38세 6개월 4일의 나이로 10승을 달성했다. KBO 역대 최고령 10승 투수 5위다.

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이 감독은 "양현종이 오랜만의 선발등판이었음에도 5이닝을 책임지며 제 몫을 다해줬고, 성영탁과 곽도규도 안정적인 투구로 1이닝씩을 잘 책임져줬다"고 높이 평가했다.

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타자들 칭찬도 잊지 않았다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회초 1사 만루 하주석이 최원준의 직선타구를 잡아낸 뒤 2루주자 장진혁까지 잡아내 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 무사 1루 나성범이 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

이 감독은 "타선에서는 김선빈이 2개의 장타로 팀 공격을 이끌었다. 후반기에 계속 좋은 타격감을 보여주고 있다. 나성범도 8회말 결정적인 투런 홈런으로 연승에 힘을 보탰다"고 고마워했다.

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광주 KIA챔피언스필드는 이날 시즌 31호 매진을 기록했다. KIA 한 시즌 최다 매진 신기록이다.

이 감독은 "챔피언스필드 개장 이래 최다 매진 기록을 수립한 날에 승리할 수 있어서 더욱 뜻깊은 것 같다. 팬들의 성원에 진심으로 감사드리며, 내일도 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com