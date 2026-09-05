"맞으면 10년 놀림감" 최원준 병살 처리!→ KIA 전상현 "무조건 삼진 잡는다는 생각" [광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 시즌 10승을 달성한 양현종이 기념구를 건네 받으며 전상현을 맞이하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회초 1사 만루 하주석이 최원준의 직선타구를 잡아낸 뒤 2루주자 장진혁까지 잡아내 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 전상현과 주먹을 맞대는 하주석의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 전상현이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 전상현이 팀을 벼랑 끝에서 구했다.

전상현은 5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT 위즈와 경기서 1⅔이닝 세이브를 달성했다. KIA는 6대3으로 이겨 2연승.

전상현은 4-3으로 쫓긴 8회초 1사 만루 절체절명의 위기에 출동했다. 상대는 하필 옛 동료 최원준.

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전상현과 최원준은 2016 신인드래프트 KIA 입단 동기다. 2025시즌을 마치고 최원준이 FA 자격을 얻어 KT로 이적했다. 10년 동안 한솥밥을 먹은 친구를 적으로 만났다.

전상현이 판정승을 거뒀다. 사실 최원준이 잘 쳤다. 라인드라이브 타구가 유격수 정면으로 향했다. 하주석의 글러브에 그대로 빨려들어갔다. 2루 주자 장진혁이 재빨리 귀루를 시도했지만 하주석이 2루에 더 가까웠다. 하주석이 헤드퍼스트 슬라이딩으로 글러브를 뻗어 2루를 찍으면서 이닝이 그대로 끝났다.

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전상현은 9회까지 막아내며 세이브를 완성했다.

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경기 후 전상현은 "첫 타자는 무조건 삼진 잡아야 한다는 생각으로 던졌다. 그런데 실투였다. 운이 좋게 잡혔다. 굉장히 운이 좋았다"며 가슴을 쓸어내렸다.

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안타를 맞는 상상만 해도 아찔했다.

전상현은 "많이 놀린다. 10년 정도 놀릴 것 같았다. 결과는 제가 이겼지만 과정을 봤을 때에는 제가 졌다고 생각한다. 그냥 운이 많이 따랐다"며 자신을 낮췄다.

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세이브 기록은 전혀 신경 쓰지 않았다. 전상현은 "제가 지금 보직에서는 어느 상황에 나가든 욕심이 없다. 끝까지 완주한다는 생각으로 시즌에 임하고 있다. 그냥 (1위팀) KT를 상대로 이겨서 좋았다"고 소감을 전했다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회초 1사 만루 하주석이 최원준의 직선타구를 잡아낸 뒤 2루주자 장진혁까지 잡아내고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회초 1사 만루 하주석이 최원준의 직선타구를 잡아낸 뒤 2루주자 장진혁까지 잡아내 이닝을 끝낸 후 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회초 1사 만루 하주석이 최원준의 직선타구를 잡아낸 뒤 2루주자 장진혁까지 잡아내고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

다만 이날은 대선배 양현종의 10승이 걸린 날이었다. 전상현은 양현종의 10승을 지켜냈다. 양현종은 38세 6개월 4일의 나이로 10승을 달성했다. KBO 역대 최고령 10승 투수 5위다. 동시에 통산 196승을 쌓았다. 200승까지 4승이 남았다.

전상현은 "빨리 200승을 하셨으면 좋겠다. 현종이 형이 제가 어릴 때부터 많이 챙겨 주셨다. 현종이 형 승리는 꼭 지키고 싶었는데 제가 한 번도 한 적이 없다. 오히려 예전에 한 번 승리를 날렸다. 저 뿐만 아니라 현종이 형 승리가 걸리면 마음가짐이 더 강해지는 것 같다"며 웃었다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com