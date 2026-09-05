이것이 구원 1위의 위엄, 'LG 끝내기 6연승' 온 몸으로 막아낸 수호신, 강민호 결승타 삼성 천금 승리 1위 복귀[잠실리뷰]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]'수호신' 김재윤이 3연패 수렁에 빠질 뻔 했던 팀을 구했다.

삼성이 4일 잠실 LG전에서 마무리 김재윤의 믿기지 않는 구원 역투와 연장 11회초 1사 2루에서 터진 강민호의 결승 적시타에 힘입어 극적인 4대3 역전승을 거뒀다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 11회초 1타점 적시타를 날린 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

3-3이던 11회초 선두 타자 류지혁이 LG 8번째 투수 이상영으로 부터 우전안타로 물꼬를 텄다. 이재현의 희생번트로 1사 2루에서 강민호가 슬라이더를 공략해 좌전 적시타로 2루주자 류지혁을 홈으로 불러들였다. 천금 같은 결승타였다.

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숱한 고비를 넘고 리드를 잡은 삼성은 11회 말 사토시를 투입해 경기를 마무리 했다. 사토시는 데뷔 8경기 만에 KBO 데뷔 첫 세이브를 기록했다.

LG는 11회말 1사 후 박해민이 절묘한 2루 앞 번트안타로 실책까지 유발하며 1사 2루 찬스를 만들었다. 하지만 오스틴 송찬의가 땅볼로 물러나며 아쉬움을 삼켰다.

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벼랑 끝에서 탈출한 삼성은 2,3위 잠실 맞대결에서 1승1패로 시리즈 승부를 원점으로 돌렸다. 삼성은 이날 KIA 타이거즈에 연패한 KT 위즈를 끌어내리고 반게임 차 선두로 복귀했다.

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5연승으로 3.5게임 차로 압박해오던 삼성은 6일 어깨 부상에서 돌아와 복귀전을 치르는 아리엘 후라도를 앞세워 위닝 시리즈를 노린다. LG 선발은 임찬규다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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LG 톨허스트와 삼성 좌완 이승현의 눈부신 선발 맞대결이 펼쳐졌다.

톨허스트는 6이닝 동안 94구를 던지며 단 3안타 무4사구 5탈삼진 무실점 쾌투로 다시 한번 '삼성 킬러'임을 입증했다. 1,2회 안타 3개를 허용했지만, 3회부터 6회까지 삼자범퇴 행진을 펼치며 2회 1사 후 부터 14타자 연속 범타행진으로 임무를 마쳤다. 최고 153㎞ 하이패스트볼과 145㎞의 커터와 커브를 섞어 삼성 타선을 무력화 했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

이승현도 밀리지 않았다. 5이닝 동안 82구를 던지며 4안타 1볼넷 5탈삼진 무실점역투로 LG 강타선을 봉쇄했다. 연패 중 선발 공백이 생겼던 삼성에 있어서는 천금 같은 호투. 최고 146㎞ 투심과 주무기인 커브, 슬라이더를 섞어 LG 타선의 타이밍을 빼앗았다. 4회 삼자범퇴를 제외하고 매 이닝 주자를 내보냈지만, 볼넷을 내주지 않고 침착하게 범타를 솎아내는 집중력이 돋보였다.

양 팀 선발투수들의 무결점 피칭. 승부는 불펜의 힘에서 갈렸다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 선두타자 2루타를 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

0-0이던 6회초 LG가 0의 균형을 깼다.

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오스틴이 바뀐 투수 임기영을 상대로 우중간 2루타로 물꼬를 텄다. 송찬의 볼넷과 문보경 안타로 무사 만루. 임기영이 아웃카운트를 하나도 못잡고 내려갔다. 절체절명 위기에서 등판한 배찬승이 문정빈을 유격수 뜬공 처리하고 한숨을 돌렸다.

이어진 1사 만루에서 얕은 외야 뜬공을 잘 유도했지만 우익수 김성윤의 판단 미스로 우중간 선제 2타점 적시타로 둔갑하고 말았다. 이어진 1사 만루에서 홍창기 희생플라이로 3-0.

하지만 연패 탈출을 위해 눈에 불을 켠 삼성도 그대로 물러나지 않았다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 7회초 무사 만루. 1타점 적시타를 날린 삼성 이재현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

역시 LG 불펜이 가동된 7회부터 반격을 시작했다.

7회 선두 최형우가 바뀐 투수 김영우를 공략해 우전안타로 찬스를 열었다. 디아즈의 느린 중전 땅볼안타가 이어졌고, 최형우가 눈썰미 좋은 주루센스로 3루로 전력질주 해 무사 1,3루. 류지혁 볼넷으로 무사 만루가 됐다.

이재현이 급히 투입된 김진수와 풀카운트 승부 끝에 바깥쪽 직구를 밀어 적시타를 날렸다. 김영웅의 우익수 깊숙한 희생플라이로 한점 차 추격.

이어진 1사 1,3루 박세혁 타석에서 양 팀 벤치의 치열한 수싸움이 이어졌다.

삼성이 대타타율 0.444의 전병우를 내자 LG벤치가 김진수를 우완 사이드암 이강훈으로 교체했다. 삼성벤치도 다시 한번 움직였다. 왼손 대타 김태훈을 투입했다. 성공적이었다. 2루땅볼을 친 김태훈은 사력을 다한 전력질주로 헤드퍼스트 슬라이딩을 하며 병살타를 막았다. 3-3 천금같은 동점 타점을 올리는 순간이었다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 7회초 1사 1, 3루. 1루에서 슬라이딩하며 1타점 내야땅볼을 기록한 삼성 김태훈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

한차례씩 폭풍이 지나간 후 마운드에 오른 삼성 장찬희와 LG 이우찬의 나란히 호투가 이어졌다.

삼성은 3-3이던 9회말 우완 이승현이 무사 1,3루를 허용하며 패색이 짙었다. 끝내기 위기 속 벤치의 선택은 마무리 김재윤이었다.

믿을 수 없는 일이 펼쳐졌다.

삼성 내야 전진수비 속 1루주자 도루로 무사 2,3루. 김재윤은 박해민을 148㎞ 낮은 직구로 루킹 삼진을 잡아냈다. 오스틴을 자동 고의4구로 1루를 채웠다. 1사 만루에서 김재윤은 송찬의 마저 146㎞ 하이패스트볼로 헛스윙 삼진을 잡아냈다. 이어진 2사 만루에서 멀티히트를 기록중인 문보경을 147㎞ 하이패스트볼로 2루 뜬공 처리한 뒤 포효했다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

패배를 직감했던 삼성 덕아웃이 다시 살아나는 순간이었다.

김재윤은 10회말에도 마운드에 올라 선두타자 문정빈에게 볼넷을 허용해 1사 2루 끝내기 위기에 몰렸지만, 다시 한번 힘을 냈다. 박동원을 내야 뜬공, 대타 천성호를 풀카운트 승부 끝 유인구로 헛스윙 삼진을 잡아내며 다시 한번 팀을 구했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com