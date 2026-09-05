"그 어려운 상황을 우리 마무리가…" 박진만 감독의 벅찬 전율, '데뷔 첫 세이브' "사토시도 KBO 적응 완료"

끝내기 패배를 온몸으로 막은 김재윤. 사진제공=삼성 라이온즈

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자] "우리 마무리 투수 김재윤이 그 어려운 상황을 버텨내면서 최고의 활약을 해줬습니다."

삼성 라이온즈가 '천적' LG 트윈스와의 잠실 원정에서 포기 없는 끈질긴 집념의 승부 끝에 값진 승리를 거머쥐었다.

삼성이 마무리 김재윤의 무사 1,3루 끝내기 위기를 벗어나는 믿을 수 없는 구원 역투와 연장 11회초 1사 2루에서 터진 강민호의 결승 적시타에 힘입어 극적인 4대3 역전승을 거뒀다.

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좌완 선발 이승현의 5이닝 무실점 호투와 베테랑 강민호의 결승 타점, 그리고 장찬희의 2⅓ 무실점, 사토시의 11회말 무실점 세이브 등 불펜진의 몸을 사리지 않는 역투가 더해져 거둔 쾌거였다.

경기 후 박진만 삼성 감독은 선수들의 강한 집중력과 위기 극복 능력을 극찬하며 승리의 기쁨을 숨기지 않았다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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'LG 천적' 이승현의 무실점 호투와 불펜진의 징검다리

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이날 승리의 발판은 선발 이승현이 놓았다. 이승현은 LG 타선을 상대로 5이닝 동안 4안타 1볼넷 5탈삼진 무실점의 완벽한 피칭으로 LG 선발 톨허스트(6이닝 3안타 5탈삼진 무실점)에 밀리지 않는 선발 맞대결을 펼쳤다.

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삼성 박진만 감독은 "선발 이승현이 역시 LG에 강한 면모를 다시 한번 확인시켜줬다"며 "5이닝을 완벽하게 막아내면서 경기 중반 싸움으로 접어들 수 있는 튼튼한 발판을 마련해줬다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

영건 장찬희의 활약도 눈부셨다. 6회 불펜진이 3실점 한 뒤 이어진 2사 만루에서 구원 등판한 장찬희는 배짱 두둑한 피칭으로 박해민을 3구 삼진으로 솎아내며 더 큰 실점을 막았다. 이어 7,8회 두 이닝을 단 1안타 2탈삼진 무실점으로 막아내며 승리에 징검다리를 놓았다. 박진만 감독 역시 "장찬희가 위기를 잘 막아내고 멀티 이닝을 던져주며 훌륭한 피칭을 해줬다"고 박수를 보냈다.

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"최고의 활약" 소름 돋는 김재윤의 끝내기 위기 탈출, 사토시의 뒷문 단속

이날 승리의 주인공은 단연 끝내기 패배 직전 마운드에 오른 김재윤의 놀라운 삼진쇼였다.

3-3으로 맞선 9회말 무사 1,3루 벼랑 끝 위기 속에서, 등판한 김재윤은 특유의 침착함과 강력한 구위로 삼진-삼진-내야 뜬공으로 승부를 연장으로 몰고갔다. 10회말에도 마운드에 오른 김재윤은 1사 2루 위기가 있었지만 후속 2타자를 정리하고 무실점으로 2이닝을 막아내며 천금 같은 구원승을 거뒀다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

박진만 감독은 김재윤의 이름을 언급하며 감격을 숨기지 못했다.

박 감독은 "우리의 마무리 투수 김재윤이 그 어려운 상황을 버텨내면서 최고의 활약을 했다. 팀 승리에 정말 큰 힘이 되는 피칭이었다"며 전율했다.

강민호의 11회초 결승타로 잡은 4-3 리드는 외국인 투수 사토시가 지켰다. 1사 후 박해민에게 번트안타와 송구미스로 1사 2루 위기에 몰렸지만, 오스틴 송찬의 중심타선을 잇달아 범타 처리하고 데뷔 첫 세이브를 거두며 중요한 승리를 지켰다. 박 감독은 "사토시가 좋은 투구로 세이브를 올렸는데, 이제는 KBO리그에 완전히 적응을 마친 것 같다"며 만족스러운 미소를 지었다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 11회초 1타점 적시타를 날린 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

베테랑 강민호의 한 방, "끝까지 집중력 잃지 않은 선수들 덕분"

투수진의 명품 위기 관리 속에서 타선에서는 '안방마님' 강민호의 해결사 본능이 빛났다.

팽팽한 접전 상황에서 강민호는 득점권 기회를 놓치지 않고 팀에 가장 필요한 결승 타점을 올렸다. 박 감독은 "강민호가 팀이 가장 필요한 시점에 가장 중요한 타점을 내주면서 베테랑의 진가를 유감없이 발휘했다"며 고마움을 전했다. 박세혁에 이어 7회부터 교체출전한 강민호는 절체절명의 위기 속 불펜투수들을 이끌며 공수에서 승리의 주역이 됐다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

박진만 감독은 인터뷰를 마무리하며 "모든 선수들이 끝까지 집중력을 잃지 않고 최선을 다해 만들어낸 승리"라며 선수단 전체에게 공을 돌렸다. 이날 승리로 선두에 복귀한 삼성은 3연패 위기에서 극적으로 탈출하며 다시 한번 선두 질주의 동력을 마련하게 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com