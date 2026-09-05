이럴수가, 너무나 충격적이다...이제 위보다 아래가 가깝다, 가을야구 사실상 100%? 두산의 대위기

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 패한 두산 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 이럴수가, 전혀 생각도 못 할 일이었는데 이제 위보다 아래가 가깝다니.

충격적 결과다. 팀 분위기가 완전히 다운돼버렸다. 가을야구 사실상 확정을 넘어, 3위까지도 노려볼 수 있는 두산 베어스였는데 이제는 포스트시즌 진출에 대해 안도했다가는 큰 일 날 것 같다.

두산이 또 졌다. 5연패다. LG 트윈스, KIA 타이거즈와 치열한 3위 경쟁을 하고 있었는데 3위를 떠나 5위도 안심할 수 없는 상황이 됐다.

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8월25일 경기 후 5위 두산과 6위 롯데 자이언츠의 승차는 무려 9경기였다. 사실상 5강 경쟁이 끝난 거 아니냐는 전망이 지배적이었다. 남은 경기 수 대비, 승차가 너무 컸고 또 하위권에 떨어진 롯데, 한화 이글스 등의 팀들이 전의를 상실한 분위기였다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 김원형 감독과 코치진이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

하지만 세상에 100% 확률은 없다고, 절대 이뤄지지 않을 것 같은 일이 벌어질 수 있는 모양새다. 두산은 주중 LG 트윈스와의 잠실 라이벌 3연전을 모두 패했다. 특히 LG가 2, 3차전은 선발 로테이션에 구멍이 나 김윤식, 박시원을 내세우고 두산은 LG를 따라잡겠다며 에이스 곽빈까지 하루 당겨 3차전에 투입했는데 이 경기들을 다 져버리니 팀 분위기가 최악으로 치달을 수밖에 없었다.

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여기에 4일 SSG 랜더스 에이스 아빌라를 만나는 불운도 겹쳤다. 5일 13승 투수 최민석으로 어떻게든 연패를 끊었어야 했는데, 최민석이 4회 전의산에게 통한의 역전 결승 스리런포를 얻어맞으며 무릎을 꿇었다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 패한 두산 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

결국은 방망이 문제다. 두산은 시즌 전부터 타력이 약하다는 평가를 받았는데, 그래도 시즌 중반 살아나는 모습을 보이다 최근 완전히 '물방망이'로 전락해버렸다. 두산 3연전 낸 점수가 총 2점. 4일은 아빌라에게 완봉승을 헌납했고, 5일도 최민석이 3실점으로 퀄리티스타트 피칭을 했지만 2득점에 그치니 이길 수가 없었다.

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물론 타격이라는 게 사이클이 있고, 지금이 안 좋은 시기라고 할 수 있겠지만 LG전 희생 플라이 1개를 못 쳐 패하는 장면은 팬들을 충격에 빠뜨렸다. 어쩔 수 없이 분위기를 바꾸기 위해 양석환, 손아섭 두 베테랑들을 콜업했지만 결과가 바뀌지는 않았다.

그 사이 지난해 마지막 9연승으로 기적의 가을야구 진출을 한 경험이 있는 NC 다이노스가 돌풍을 일으키고 있다. 5일 키움 히어로즈전 대체 선발 이재학을 내세우고도 승리하며 7연승을 달렸다. 두산과 NC의 승차는 단 3.5경기 뿐이다. 반대로 3위 LG와의 승차는 이제 6경기, 4위 KIA와는 4.5경기로 벌어져버렸다. 위보다 아래가 더 가까워졌다. 비상등이 켜지고 말았다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com