"1안타당 61억, 역대 최악" 김하성 방출 외치던 美 여론 180도 뒤집혔다…"옹호할 만해"

애틀랜타 브레이브스 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김민경 기자] "당시의 최악의 판단도 이제는 충분히 옹호할 만하다."

김하성(애틀랜타 브레이브스)을 방출하라던 미국 여론의 분위기가 최근 완전히 뒤집혔다. 트레이드 마감을 앞두고 유틸리티 호르헤 마테오를 방출할 당시만 해도 '왜 김하성을 지키냐'며 목소리를 높였는데, 지금은 '애틀랜타의 선택이 옳았다'고 인정하고 있다.

애틀랜타 소식을 다루는 'ATL올데이'는 5일(이하 한국시각) '애틀랜타는 지난달 트레이드 마감을 앞두고 인기 있는 유틸리티 마테오와 결별하고, 몸값이 더 비싼 김하성을 지키는 선택을 했다. 김하성이 시즌 타율 1할 미만을 맴돌던 반면, 마테오는 벤치에서 빠른 발과 탄탄한 수비력을 제공하고 있었기에 당시에는 납득하기 어려운 결정으로 보였다. 그러나 한 달 가까이 흐른 지금 전세는 역전됐다. 마테오는 탬파베이 레이스에서 고전하는 반면, 김하성은 마침내 부활의 기미를 보이며 애틀랜타 타선에 활력을 불어넣고 있다'고 평가했다.

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당장 지난달 초반까지만 해도 김하성은 연일 미국 언론의 뭇매를 맞았다. 올해 애틀랜타와 1년 2000만 달러(약 269억원) 단년 계약을 하고, 올 시즌 뒤 한번 더 FA 재수를 노리는 김하성이었다.

그런데 부상에 발목을 잡혔다. 지난해는 어깨 수술 여파, 올해는 스프링캠프 직전 한국에 머물다 빙판길에서 넘어지는 사고로 손가락을 다치는 바람에 시즌 준비를 망쳤다. 5월에 복귀해 8월 16일까지 31경기에서 생산한 안타 수가 5개에 불과했다.

애틀랜타 브레이브스 김하성(가운데). AP연합뉴스

애틀랜타 브레이브스 김하성. AP연합뉴스

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미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 지난 6월 '김하성의 부진이 더 도드라져 보이는 이유는 애틀랜타가 1년 2000만 달러라는 거액에 영입했기 때문이다. 구단은 지난 시즌 유격수로 124경기에 나섰던 닉 앨런을 휴스턴 애스트로스로 보내고, 유틸리티 마우리시오 두본을 데려오면서 김하성이 유격수 자리를 든든히 지켜주기를 기대했다. 현재 애틀랜타는 여러 선수를 유격수로 번갈아 기용하고 있고, 김하성에게는 사실상 안타 1개당 약 400만 달러(약 61억원)를 지불하고 있는 셈'이라고 지적했다.

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김하성은 당시 디애슬레틱과 인터뷰에서 "팀이 이기는 데 도움이 될 수 있다면 말 그대로 할 수 있는 모든 것을 다 하려고 노력하고 있다. 경기에 나설 때는 내 강점을 살리고, 내가 잘하는 모습을 보여주며 어떻게든 팀에 기여하려고 집중하고 있다"고 이야기했다.

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김하성은 지난달 27일 LA 다저스전 5-5로 맞선 9회 2사 1, 2루 기회에서 대타로 출전, 다저스 필승조 태너 스콧에게 끝내기 안타를 뺏었다. 타율 6푼6리 타자를 대타로 내보낸 애틀랜타 감독의 결단이 빛난 장면이었다.

끝내기 안타를 기점으로 김하성은 완전히 다른 타자가 됐다. 최근 7경기에서 타율 3할3푼3리(18타수 6안타), 2타점을 기록했다. 유격수로 안정적인 수비는 덤이다. 이제야 자기 기량을 되찾은 모습.

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ATL올데이는 '지난 일주일 반 동안 안태 6개를 때린 김하성의 활약은 애틀랜타 벤치에 상당한 유연성을 부여하고, 두본에게 꼭 필요한 휴식을 안겨줬다. 그동안 두본에게 너무 많은 부담이 집중됐다. 선수단을 어떻게 운용하든 마테오가 침체되고, 김하성이 팀에 생산성을 제공하는 현시점에 구단의 결정을 지지할 수밖에 없다. 이제 관건은 이러한 활약이 정규시즌 마지막 달까지 이어져 라인업의 체력을 안배하고, 포스트시즌 로스터에 김하성의 이름을 올릴 확실한 명분을 얻는 것이다. 불과 한 달 전만 해도 불가능해 보였던 일이다. 대형 끝내기 안타가 김하성의 잠재력을 깨우고 자신감을 북돋아 준 것으로 보인다'고 했다.

애틀랜타 브레이브스 김하성(왼쪽 끝). UPI연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com