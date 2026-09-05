ERA 1위(3.62) 투수진에 미안하지도 않나…28이닝 만에 간신히 2득점, 그래도 졌다 '5위 수성도 위태'

잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 패한 두산 김원형 감독이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 28이닝 만에 간신히 터진 득점도 5연패의 깊은 늪을 메우지 못했다. 리그 최강의 마운드가 3실점으로 버텨냈지만, 타선은 또다시 안타 4개에 2득점으로 침묵했다.

두산 베어스가 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 2대3으로 석패하며 5연패에 빠졌다.

5위 자리는 지켰으나 이날 6위 NC 다이노스가 키움 히어로즈를 꺾으면서 승차는 4.5경기에서 3.5경기 차로 급격히 좁혀졌다. 가을야구 마지노선이 위태로워진 가운데, 김원형 두산 감독은 집단 슬럼프에 빠진 타선을 향해 "타석에서 목적의식을 가져라"며 강도 높은 목소리를 냈다.

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두산 타선은 이날 4회초 선취점을 뽑기 전까지 지독한 '28이닝 연속 무득점'의 암흑 속에 갇혀 있었다. 9월 치른 4경기에서 단 2득점에 그쳤던 빈타는 이날도 크게 다르지 않다.

4회초 1사 후 김민석이 우중간 2루타로 출루한 뒤 상대 폭투를 틈타 홈을 밟으며 28이닝 만에 귀중한 득점을 올렸다. 5회초 2사 1, 2루 찬스에서도 김민석이 좌전 1타점 적시타를 터뜨리며 2-3 턱밑까지 추격했다.

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김민석이 홀로 3타수 3안타 1볼넷 1타점 1득점으로 맹활약하고 안재석이 1안타를 보탰을 뿐, 나머지 타자들은 단 하나의 안타도 생산하지 못했다. 중심 타자 양의지(4타수 무안타), 신예 박준순(3타수 무안타), 베테랑 손아섭(2타수 무안타)과 양석환(4타수 무안타)이 모조리 침묵하며 4안타 빈공에 그쳤다.

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타선이 1점을 어렵게 뽑아낸 직후인 4회말, 선발 최민석이 SSG 전의산에게 역전 3점 홈런을 헌납하며 경기 주도권을 완전히 넘겨줬다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 9회말 두산 김민석이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 두산 김원형 감독과 코치진이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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김원형 감독은 타자들의 침묵이 단순한 사이클을 넘어 경기 상황에 맞는 대처 능력 부족으로 이어지고 있다고 지적했다. 그는 "흔히 타격 사이클이라고들 하지만, 9명이 다 같이 한꺼번에 못 치고 있으니 어떻게든 풀어나가야 하는데 답답한 심정이다"라고 털어놨다. 4일 베테랑 손아섭과 양석환을 콜업해 5일 6번과 7번에 선발 투입했지만 두 타자 모두 무안타에 그쳤다.

찬스에서의 접근법에 대해 김 감독은 "3일 잠실 LG 트윈스전에서도 3루 주자를 어떻게든 불러들이지 못한 게 뼈아팠다. 삼진을 먹고 싶어서 먹는 타자는 없겠지만, 본인 스윙만 고집해서는 안 된다"라며 "점수 차가 크게 났을 때는 자기 스윙을 해도 되지만, 1점 차 박빙이나 3루에 주자가 있을 때는 무조건 삼진을 피하고 인플레이 타구를 만들어 득점을 짜내겠다는 '타석에서의 목적의식'이 있어야 한다"라고 강하게 말했다.

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집단 침묵 속에서도 홀로 3안타 맹타를 휘두르며 타율을 3할1푼3리까지 끌어올린 김민석을 향해서는 칭찬과 함께 다른 타자들이 본받아야 할 모범 사례로 꼽았다.

김 감독은 "김민석은 타구를 멀리 많이 보내지는 않더라도 자기 스타일에 딱 맞게 야구를 하고 있다"라며 "공을 차분하게 잘 골라내고 콘택트 능력이 뛰어나니 안타가 나오고 3할을 유지하는 것"이라고 평가했다.

이어 "야구는 무조건 파워로만 하는 게 아니다. 정교함으로 승부하는 김민석의 타격을 보면서, 비슷한 유형의 선수들도 타석에서 어떻게 접근해야 하는지 깊이 생각해 볼 필요가 있다"라고 덧붙였다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 7이닝 1실점 호투를. 펼친 두산 곽빈이 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

두산의 가장 뼈아픈 비극은 마운드와 타선의 극단적인 괴리다. 두산의 팀 평균자책점(ERA)은 3.62로 10개 구단 중 압도적인 1위다. 3일 경기에서도 에이스 곽빈이 호투를 펼쳤으나 0대1로 졌고, 이날 최민석 역시 6이닝 3실점으로 퀄리티스타트를 기록했으나 타선의 외면 속에 패전 투수가 됐다.

반면 팀 타율은 2할6푼6리로 8위까지 떨어졌고, 9월 5경기 동안 총 4득점(경기당 0.8점)에 그치는 극심한 빈공에 허덕이고 있다.

설상가상으로 오는 14일부터 2주 동안 2026 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 선발 곽빈과 최민석, 내야수 박준순이 동시에 차출된다. 공수의 핵심 전력이 빠져나가기 전 공격력을 회복하지 못한다면 5위 수성이 쉽지 않을 전망이다.

선발이 1점만 줘도 지고, 퀄리티스타트를 기록해도 패전 투수가 되는 잔인한 현실. 사령탑의 한숨은 현재 두산 더그아웃의 무거운 공기를 그대로 대변한다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com