'도대체 왜 바꾼거야' 비아냥 듣던 미운 오리가, 삼성 살렸다...1경기로 5000만원 연봉값 다했다

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 한 경기로 5000만원 연봉값 다 했네.

미운 오리인 줄 알았는데, 정말 중요할 때 가치를 매기기 힘든 엄청난 활약을 해버렸다. 삼성 라이온즈 유니폼을 입으며, 받기로 한 연봉이 3만8000달러 한화로 약 5000만원인데 그 연봉값을 한방에 했다고 해도 절대 과언이 아닌 일이 일어났다.

삼성은 5일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 경기에서 연장 접전 끝에 4대3으로 신승했다.

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너무나도 중요한 경기, 너무나도 중요한 승리였다. 삼성은 KT 위즈와 정규시즌 1위 자리를 놓고 치열한 경쟁중이다. 하지만 LG의 최근 기세가 무섭다. 주중 두산 베어스 3연전을 모두 쓸어담았다. 여기에 고우석이 합류해 팀 분위기가 최상으로 올라오는 상황에서 삼성과 주말 3연전을 벌이게 됐다.

4일 1차전. 삼성 페덱과 LG 카라스코 에이스 맞대결. 마치 포스트시즌과 같은 분위기를 풍기며 양팀이 엄청난 대결을 벌였는데, LG의 1점차 승리. 고우석이 첫 등판 극적 세이브를 거두기까지 했다. 이 승리로 LG가 5연승, 삼성이 2연패를 기록하며 양팀 승차가 3.5경기까지 좁혀졌다. 후반기 시작과 함께 무너져내리던 LG였기에, 1위 경쟁에 뛰어들 수 있을까 의문 부호가 붙었는데 어느새 턱밑까지 추격을 해온 것.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 8회초 삼성 사토시가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.03/

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만약 5일 2차전까지 LG가 잡는다면 2.5경기로 역전 사정권에 들어올 수 있었다. 여기에 선발 매치업에서 LG 톨허스트가 삼성 이승현(좌완)보다 유리해 보였다. 삼성이 LG의 기세를 꺾는 게 쉽지 않아 보이는 흐름.

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삼성에 다행인 건 이승현이 기대 이상 눈부신 호투를 해주며 경기를 다시 접전 양상으로 만들 수 있었다. 물론 쉽지 않았다. 9회말 무사 만루 끝내기패 대위기에 빠졌는데, 마무리 김재윤이 그걸 막아버리며 분위기를 바꿔줬다. 그리고 연장 11회초 베테랑 강민호가 3-3 균형을 깨는 결정적 적시타를 쳐줬다.

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문제는 11회말이었다. 투수를 다 썼다. 2이닝을 던진 김재윤 뒤 누군가 1이닝을 막아줘야 했다. 삼성 최후의 보루는 아시아쿼터 사토시. 너무나 부진했던 미야지를 대신해 야심차게 데려왔는데, 데뷔하자마자 2경기 연속 난타를 당하며 '도대체 왜 바꾼 것인가'라는 비아냥까지 들어야했던 미운 오리.

하지만 최근 3경기에서 무실점 피칭을 하며 달라진 모습을 보였고, 박진만 감독은 마지막 중책을 사토시에게 맡겼다. 사토시도 본능적으로 알았을 듯. 얼마나 중요한 경기고, 자신이 얼마나 중요한 역할을 맡았는지. 엎친 데 덮친 격으로 1사 후 박해민의 기습 번트 안타 후 2루수 류지혁의 실책으로 2루까지 진루를 허용하며 큰 위기에 빠졌다.

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하지만 사토시가 중심타자 오스틴, 송찬의를 맞이해 당황하지 않고 내야 땅볼로 유도해내며 삼성이 귀중한 승리를 챙길 수 있었다. 어떤 선수라도 긴장이 될 수밖에 없는 상황, 반전의 침착한 투구가 삼성을 살렸다. 삼성은 이 승리로 다시 1위가 됐고, LG와의 승차를 4.5경기로 벌렸다. 2.5경기로 따라왔다고 생각해보라. 아찔하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com