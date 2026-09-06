몸값 20억 18세 거물 고교생의 다부진 각오 "한국이 일본, 대만에 지고 있다 하는데"

사진제공=공동취재단

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[스포츠조선 김용 기자] "한국 야구가 일본, 대만에 지고 있다고 하는데…."

2018년 마지막 우승의 기억을 다시 살릴 것인가.

U-18 야구 국가대표팀이 제14회 아시아 청소년 야구선수권대회 출사표를 던졌다.

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덕수고 정윤진 감독이 이끄는 대표팀은 6일 결전지인 대만에 도착, 타오위안 핑전 구장에서 약 2시간 동안 첫 훈련을 진행했다. 도착 첫날부터 곧바로 훈련에 임하며 우승 의지를 드러냈다. 쉽지 않았다. 타오위안 지역은 무더위에, 이날 비도 오락가락했다. 하지만 어린 선수들의 열정을 막을 수는 없었다.

이번 대회는 총 8개국이 참가한다. 한국은 대만, 싱가포르, 태국과 함께 조별리그 B조에 편성됐다. 조별리그 상위 2팀 간 슈퍼라운드가 열리고 13일 결승전이 예정돼있다.

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U-18 대표팀은 2024년 직전 대회에서 대만과 일본에 이어 3위에 그쳤다. U-18 대표팀이 국제대회에서 우승을 거둔 건 2018년 이 대회가 마지막이다.

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그래서인지 각오도 남다르다. 이번 대표팀 주장은 미국 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스와 계약을 맺은 초고교급 선수 덕수고 엄준상이 맡았다. 타자와 투수 모두로 엄청난 재능을 뽐낸 엄준상은 계약금 150만달러(약 20억원)를 받고 미국행을 선택했다.

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엄준상은 "최근 약 10년간 한국이 금메달을 딴 적이 없고 한국 야구가 일본이나 대만한테 많이 지고 있다는 얘기가 많은데 저희가 이번 대회에서 우승해서 한국 야구도 성장하고 있다는 모습을 많이 보여주고 싶다"고 했다. 엄준상은 "우승을 하려면 훈련도 더 힘들고 강하게 해야 한다. 선수들이 피로가 조금 쌓인 건 있는 것 같은데 또 그만큼 훈련을 했기 때문에 이번 대회에서 좋은 모습을 많이 보여줄 수 있을 것 같다"며 "선수들끼리도 밑져야 본전인 거니까 후회 없이 한번 끝까지 열심히 해보자는 분위기"라고 전했다,

정 감독 역시 "오랜 시간 대한민국 아마추어 야구가 우승을 못한 걸로 알고 있는데, 이번에 기필코 원팀으로 해서 꼭 금메달 따고 싶은 마음이 간절하다"고 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com