"우승은 내가 먼저, 너는 KS부터 단계 밟고 와" 20년 넘는 무관의 '찐친', 유쾌한 교통정리법

12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 올스타전, 강민호와 우규민이 포옹을 하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.12/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자] "규민이는 한국시리즈를 아직 안 가봤잖아요. 단계를 하나씩 밟아서 올라와야죠."

프로 데뷔 후 20년이 넘는 세월 동안 KBO리그를 호령해 온 '베테랑' 강민호(삼성 라이온즈)와 우규민(KT 위즈). 무수한 기록을 쌓아 올렸지만, 정작 두 사람 손에는 없는 게 있다. '한국시리즈 우승 반지'다.

프로 무대 마지막 숙제이자 염원.

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삼성 시절 "은퇴 전에 둘이 꼭 우승 반지 하나는 껴보자"며 서로를 의지했던 두 절친이, 정규시즌 막판 숨 막히는 선두 경쟁 속에서 유쾌한 신경전을 벌였다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 11회초 1타점 적시타를 날린 강민호. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

11회 연장 혈투 끝 결승타 "정규시즌 우승, 이렇게 힘든 줄 몰랐다"

강민호는 5일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정 경기에서 3-3으로 맞선 연장 11회초, 팀 승리를 결정짓는 타점 적시타를 터뜨리며 삼성의 4대3 극적인 승리를 이끌었다. 강민호 결승타에 힘입어 삼성은 이날 KIA에 패한 KT를 끌어내리고 다시 1위 자리에 복귀했다.

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경기 후 강민호는 안도의 한숨을 내쉬며 "올시즌 우승을 목표로 리그를 치르고 있는데, 우승이 이렇게 힘들었나 싶다"며 운을 뗐다. 이어 "밑에서 KT가 너무 잘 치고 올라오고 있고, LG 역시 분위기를 타서 추격하고 있다. 정말 방심할 여유가 전혀 없다. 힘들다고 느낄 시간조차 없다"며 "한 치의 실수가 용납되지 않는 시즌 막바지인 만큼 끝까지 정신을 바짝 차려야 한다"고 방심 없는 질주를 다짐했다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대1로 승리하며 7연승을 달렸다. 경기를 끝낸 후 기쁨을 나누는 우규민과 박영현의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

"규민아, KS부터 경험하고 와라" '찐친'의 교통정리

취재진이 'KT 우규민 역시 '나도 처음으로 우승을 해보고 싶다'고 말했다"고 전하자, 강민호의 입가에 특유의 장난기 가득한 미소가 번졌다.

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강민호는 "(우)규민이는 아직 한국시리즈 무대를 안 가보지 않았느냐"라며 "원래 우승을 하려면 단계를 차근차근 밟아야 한다. 처음부터 정규시즌 1위로 올라가서 한국시리즈 우승까지 하면 안 된다"고 말해 웃음을 던졌다. 2년 전 삼성 소속으로 한국시리즈 무대를 밟아본 바 있는 강민호는 "나는 그래도 한국시리즈를 경험해 봤다. 규민이는 일단 2위로 올라와서 단계별로 경험을 쌓고 내년에 우승하면 된다"고 간단히 정리했다.

스포츠조선2007.07.17프로야구 올스타전롯데 강민호가 자신을 맞춘 우규민에게 다가가 올시즌 있었던 봉중근과 안경현의 충돌을 연상캐 하는 장면을 연출하고 있다.

2007년 '육탄 포옹'부터, 2026년 '우승 도전'까지… 두 베테랑의 아름다운 라스트 댄스

삼성 시절 배터리 호흡을 맞춘 두 베테랑의 훈훈한 우정. 어느덧 적으로 만나 우승 경쟁까지 하는 단계까지 왔다.

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지난 2007년 올스타전 당시 우규민이 타자 강민호에게 몸에 맞는 공(사구)을 던지자, 강민호가 험악한 표정으로 마운드로 돌진해 우규민을 덥석 껴안아버린 '훈훈한 벤치클리어링 퍼포먼스'는 인상적인 장면으로 남아있다.

비록 우규민이 KT로 이적하며 유니폼은 달라졌지만, 그라운드에서 만날 때마다 서로를 격려하고 장난을 치는 변함 없는 우정의 두 베테랑.

시즌이 얼마 남지 않은 상황에서 삼성과 KT는 1위 자리를 놓고 양보 없는 외나무다리 대결을 펼치고 있다. 우승 반지를 향한 절박함 속에서도 웃음을 잃지 않는 두 베테랑의 유쾌한 우정이 치열한 선두 경쟁에 색다른 재미를 더하고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com