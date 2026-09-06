1년에 한번 있을까 말까한 '초초초' 슈퍼 세이브, 구원왕은 왜 환호하지 않았을까?

5일 끝내기 위기에서 팀을 구한 김재윤이 담담한 표정으로 인터뷰를 하고 있다. 잠실=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]3-3, 9회말 무사 1, 3루. 희생플라이 하나면 그대로 경기가 끝나는 '절체절명'의 위기.

잠실구장의 모든 관중과 감독조차 숨을 죽인 그 순간, 마운드에 오른 마무리 투수는 만화 처럼 연속 삼진을 솎아내며 팀을 구했다.

1년에 한 번 나올까 말까 한 '초초초' 슈퍼 세이브. 경기장과 더그아웃이 떠내려가는 듯한 거대한 환호에 휩싸인 그 순간, 정작 당사자인 '구원왕' 김재윤(삼성 라이온즈)의 표정에는 호수처럼 잔잔한 정적만이 흐르고 있었다.

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삼성은 5일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정 경기에서 연장 11회 접전 끝에 4대3으로 승리했다.

승리의 일등 공신은 단연 9회말 끝내기 위기를 막고 2이닝 3탈삼진 무실점 구원승을 거둔 김재윤이었다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회말 무사 만루 위기를 실점 없이 넘긴 삼성 마무리 김재윤을 연호하는 섬성 야구팬들. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

"맞더라도 깔끔하게 맞자" 볼넷 피하고 힘으로 밀어붙인 정면승부

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9회말 무사 1, 3루라는 최고의 위기 상황에서 마운드를 넘겨받은 김재윤은 당시의 긴장감을 숨기지 않았다.

경기 후 김재윤은 "마운드에 올라가면서 긴장도 많이 했지만, 그냥 제 공만 던지자는 생각뿐이었다"며 "운도 잘 따라줬고, '맞더라도 그냥 깔끔하게 맞고 내려오자'라는 마음으로 올라갔는데 결과가 좋았다"고 당시를 복기했다.

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피할 곳 없는 벼랑 끝에서 김재윤이 선택한 무기는 '정면승부'였다. 김재윤은 "주자가 쌓여 있을 때는 무조건 힘으로 승부하려고 했다. 볼넷을 주면 바로 끝나는 상황이었기 때문에 구위로 밀어붙여 보자고 생각했는데 잘 통했다"고 전했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

승부처 바깥쪽 걸친 공 하나, 베테랑 선배 강민호와의 완벽한 호흡

위기 탈출의 하이라이트는 등판 후 처음 만난 LG 박해민과의 승부였다.

1B2S의 유리한 카운트를 잡은 김재윤은 스트라이크존 구석을 크게 활용한 완벽한 제구의 패스트볼로 박해민을 루킹 삼진으로 돌려세우며 분위기를 완전히 반전시켰다.

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김재윤은 "카운트가 유리해서 (강)민호 형이 존을 좀 크게 보고 던지라고 주문했다. 민호 형이 스트라이크존보다 옆으로 빠져 앉아 있었는데, 그 공이 살짝 걸치면서 아웃카운트를 잡았다"며 "그 삼진 하나가 자신감을 얻는 데 가장 큰 힘이 됐다"고 공을 돌렸다. 이어 "오늘 민호 형이 볼 배합을 너무 잘해줬다. 민호 형 사인을 그대로 믿고 따라간 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 깊은 신뢰와 감사를 전했다.

사진제공=삼성 라이온즈

1년에 한 번 나올까 말까 한 슈퍼 세이브, 구원왕은 왜 환호하지 않았나

3연패 직전의 팀을 구하고 라이벌전 승리의 발판을 마련한 '역대급 구원투'. 하지만 이닝을 마친 김재윤은 포효나 격한 세리머니 대신 무덤덤하게 마운드를 내려왔다.

'왜 환호하지 않았느냐'고 묻자 김재윤은 살짝 미소를 지으며 "제가 원래 막 크게 환호하는 스타일이 아니다. 마운드를 내려오면서 '그냥 속으로 막았다' 약간 이런 생각만 하고 내려왔다"고 덤덤하게 말했다.

삼성 박진만 감독조차 "우리 마무리가 그 어려운 상황을 버텨내며 최고의 활약을 해줬다"며 전율을 금치 못했던 순간. '포커페이스' 구원왕 김재윤의 차가운 냉철함과 베테랑 강민호의 노련함이 합쳐져 우승길목의 삼성은 실로 중요한 승리를 지켜냈다. 두고두고 회자될 만한 역대급 경기였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com