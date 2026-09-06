"완벽적응, 영점 잡혔다" 4G 연속 무실점→데뷔 첫 세이브, 삼성 '마지막 퍼즐'까지 터지나

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 박진만 감독의 '계단식' 기용 전략이 마침내 결실을 맺고 있다.

삼성 새로운 아시아쿼터 일본인 투수 미야모리 사토시(28)가 벼랑 끝 1점 차 위기를 극복하고 KBO리그 데뷔 첫 세이브를 수확했다.

삼성은 5일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정 경기에서 연장 11회 접전 끝에 4대3 극적인 승리를 거뒀다. 11회초 강민호의 결승타로 잡은 1점 차 리드를 11회말 지켜낸 주인공은 사토시였다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 사토시. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

1사 2루 벼랑 끝 위기, 오스틴의 범타를 유도한 151㎞ 직구

11회말 팀의 4-3 리드 상황에서 등판한 사토시는 LG 상위 타선과 상대했다.

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선두타자 신민재를 우익수 뜬공으로 처리하며 상쾌하게 출발했지만, 후속 타자 박해민의 기습 번트안타와 이어진 송구 실책으로 순식간에 1사 2루 실점 위기에 몰렸다. 안타 하나면 승부가 원점으로 돌아가는 절체절명의 순간.

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그러나 위기 상황에서 사토시는 오히려 더 과감해졌다.

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LG 최고 타자 오스틴을 상대로 피해가지 않았다. 151km 강속구를 몸쪽에 붙여 3루수 땅볼을 유도했다. 이어 후속 타자 송찬의마저 높은 슬라이더로 투수 앞 땅볼을 유도하며 1점 차 승리를 완벽하게 지켜냈다. 최근 4경기 연속 무실점 행진과 함께 거둔 데뷔 첫 세이브였다.

사진제공=삼성 라이온즈

베테랑 포수 강민호의 노련한 리드 "가운데 앉아 치라고 몸쪽 직구 찔렀다"

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위기 순간 사토시를 안정시킨 것은 '안방마님' 강민호의 노련함이었다.

경기 후 강민호는 당시 상황에 대해 "사토시가 초구, 2구 연달아 볼을 던지길래 코너로 안 앉고 그냥 가운데 편하게 앉았다"며 당시를 회상했다.

강민호는 "여기까지 와서 지면 지는 거니까 편하게 던지라고 유도했다. 실책으로 위기가 왔을 때도 마찬가지였다. 오스틴을 상대로 변화구 승부를 하지 않고 '치려면 쳐봐라'라는 마음으로 몸쪽 직구를 주문했는데, 그 과감한 승부가 좋은 결과로 이어졌다"고 설명했다.

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과감할 수 있었던 건 구위에 대한 믿음이 있었기 때문. 투수 구위는 포수가 가장 잘 안다.

강민호는 "확실히 사토시의 직구가 좋아졌다. 영점이 조금씩 잡혀가고 있다"며 리그 적응을 마친 뒤 한층 업그레이드된 구위와 제구에 엄지를 세웠다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 승리한 삼성 박진만 감독이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

'한 계단씩' 서두르지 않은 박진만 감독의 기다림, 결실을 맺다

사토시의 이번 세이브는 박진만 감독의 단계적인 기용법이 빛을 발한 결과다.

지난 1일 박 감독은 사토시의 활용 방안에 대해 "구위는 좋지만 적응이 우선이다. 너무 급하게 서두르다 원점으로 돌아갈 수 있어 한 계단씩 상황에 맞게 기용하려 한다"며 "타이트한 추격조부터 시작해 좋은 흐름을 타면 필승조 역할까지 기대한다"고 설명한 바 있다.

감독의 철저한 관리 속에 조금씩 적응력을 올린 사토시는 라이벌 LG와의 1점 차 승부를 지켜내며 감독의 믿음에 100% 보답했다.

경기 후 박진만 감독은 "사토시가 좋은 투구로 세이브를 올렸는데, 이제는 KBO리그에 완전히 적응을 마친 것 같다"며 흡족한 미소를 지었다.

치열한 정규시즌 선두 싸움을 벌이고 있는 삼성 마운드의 '마지막 퍼즐'이던 미야모리 사토시.

영점을 잡으며 구위를 회복한 사토시의 필승조 가세는 우승 도전길에 큰 힘이 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com